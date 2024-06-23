https://ria.ru/20240623/mironov-1954913881.html

Миронов назвал цели, по которым надо бить за удары ракетами США по России

Миронов назвал цели, по которым надо бить за удары ракетами США по России - РИА Новости, 23.06.2024

Миронов назвал цели, по которым надо бить за удары ракетами США по России

За удары американскими ракетами по российским городам следует бить по "американским целям", заявил лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя атаку на Севастополь. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:39

2024-06-23T20:39

2024-06-23T20:44

в мире

севастополь

донбасс

сергей миронов

михаил развожаев

вооруженные силы украины

брикс

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За удары американскими ракетами по российским городам следует бить по "американским целям", заявил лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя атаку на Севастополь. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых. "Ответственность за удары наравне с бандеровцами несут и поставщики их оружия. Поэтому за удары американскими ракетами по российским городам надо бить по американским целям!", - написал Миронов своём Telegram-канале. Он добавил, что атака не случайно совпала и с закрытием Игр БРИКС. "Ублюдки укронацисты и их хозяева боятся продвижения наших войск в Донбассе. Их бесят наши успехи на международной арене. Но мы не свернем с намеченного курса и решим все оставленные задачи СВО и развития России", - считает парламентарий.

https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954908562.html

https://ria.ru/20240623/ataka-1954891374.html

севастополь

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в мире, севастополь, донбасс, сергей миронов, михаил развожаев, вооруженные силы украины, брикс, обстрел севастополя ракетами atacms