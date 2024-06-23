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Миронов назвал цели, по которым надо бить за удары ракетами США по России - РИА Новости, 23.06.2024
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20:39 23.06.2024 (обновлено: 20:44 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/mironov-1954913881.html
Миронов назвал цели, по которым надо бить за удары ракетами США по России
Миронов назвал цели, по которым надо бить за удары ракетами США по России - РИА Новости, 23.06.2024
Миронов назвал цели, по которым надо бить за удары ракетами США по России
За удары американскими ракетами по российским городам следует бить по "американским целям", заявил лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя атаку на Севастополь. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:39
2024-06-23T20:44
в мире
севастополь
донбасс
сергей миронов
михаил развожаев
вооруженные силы украины
брикс
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За удары американскими ракетами по российским городам следует бить по "американским целям", заявил лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя атаку на Севастополь. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых. "Ответственность за удары наравне с бандеровцами несут и поставщики их оружия. Поэтому за удары американскими ракетами по российским городам надо бить по американским целям!", - написал Миронов своём Telegram-канале. Он добавил, что атака не случайно совпала и с закрытием Игр БРИКС. "Ублюдки укронацисты и их хозяева боятся продвижения наших войск в Донбассе. Их бесят наши успехи на международной арене. Но мы не свернем с намеченного курса и решим все оставленные задачи СВО и развития России", - считает парламентарий.
https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954908562.html
https://ria.ru/20240623/ataka-1954891374.html
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в мире, севастополь, донбасс, сергей миронов, михаил развожаев, вооруженные силы украины, брикс, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, Севастополь, Донбасс, Сергей Миронов, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, БРИКС, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Миронов назвал цели, по которым надо бить за удары ракетами США по России

Миронов: за удары ракетами США по городам РФ надо бить по "американским целям"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За удары американскими ракетами по российским городам следует бить по "американским целям", заявил лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя атаку на Севастополь.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
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«
"Ответственность за удары наравне с бандеровцами несут и поставщики их оружия. Поэтому за удары американскими ракетами по российским городам надо бить по американским целям!", - написал Миронов своём Telegram-канале.
Он добавил, что атака не случайно совпала и с закрытием Игр БРИКС.
«
"Ублюдки укронацисты и их хозяева боятся продвижения наших войск в Донбассе. Их бесят наши успехи на международной арене. Но мы не свернем с намеченного курса и решим все оставленные задачи СВО и развития России", - считает парламентарий.
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В миреСевастопольДонбассСергей МироновМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБРИКСОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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