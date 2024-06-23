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При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/minzdrav-1954866970.html
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека - РИА Новости, 23.06.2024
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека
Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:54
2024-06-23T16:55
происшествия
севастополь
специальная военная операция на украине
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
михаил развожаев
россия
сша
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей",- сказал Кузнецов журналистам.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/lvova-belova-1954867471.html
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происшествия, севастополь, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, сша, обстрел севастополя ракетами atacms
Происшествия, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Россия, США, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека

Минздрав: при атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека, среди них 27 детей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей",- сказал Кузнецов журналистам.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевРоссияСШАОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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