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При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека - РИА Новости, 23.06.2024
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека
Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:54
2024-06-23T15:54
2024-06-23T16:55
происшествия
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей",- сказал Кузнецов журналистам.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека
Минздрав: при атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека, среди них 27 детей