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В харьковском метро возобновили движение поездов - РИА Новости, 23.06.2024
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18:27 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/metro-1954890471.html
В харьковском метро возобновили движение поездов
В харьковском метро возобновили движение поездов - РИА Новости, 23.06.2024
В харьковском метро возобновили движение поездов
Движение поездов в метро Харькова возобновлено, сообщили в харьковском метрополитене. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:27
2024-06-23T18:27
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова возобновлено, сообщили в харьковском метрополитене. "Сейчас движение по линиям метрополитена восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале метрополитена.Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Харьковский метрополитен заявил, что движение поездов метро временно приостановлено.
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харьков, украина, в мире
Харьков, Украина, В мире
В харьковском метро возобновили движение поездов

В харьковском метро возобновили движение поездов на линиях

© РИА Новости / В. Павлов | Перейти в медиабанкЦентральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове
Центральный зал станции метро Спортивная в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / В. Павлов
Перейти в медиабанк
Центральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова возобновлено, сообщили в харьковском метрополитене.
«
"Сейчас движение по линиям метрополитена восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале метрополитена.
Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Харьковский метрополитен заявил, что движение поездов метро временно приостановлено.
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