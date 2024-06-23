https://ria.ru/20240623/metro-1954890471.html

В харьковском метро возобновили движение поездов

В харьковском метро возобновили движение поездов - РИА Новости, 23.06.2024

В харьковском метро возобновили движение поездов

Движение поездов в метро Харькова возобновлено, сообщили в харьковском метрополитене. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:27

2024-06-23T18:27

2024-06-23T18:27

харьков

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155498/22/1554982266_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_567704092d047d6a234cf2dd7be1a40a.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова возобновлено, сообщили в харьковском метрополитене. "Сейчас движение по линиям метрополитена восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале метрополитена.Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Харьковский метрополитен заявил, что движение поездов метро временно приостановлено.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, украина, в мире