https://ria.ru/20240623/meta-1954866067.html
Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ
Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2024
Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ
Компания Meta* ведет переговоры с компанией Apple об интеграции своей модели искусственного интеллекта (ИИ) в модель ИИ Apple Intelligence, сообщает газета Wall РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:43
2024-06-23T15:43
2024-06-23T15:43
в мире
технологии
россия
европа
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792577968_0:54:2919:1696_1920x0_80_0_0_da436690418729a6eb4168408c735aed.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Компания Meta* ведет переговоры с компанией Apple об интеграции своей модели искусственного интеллекта (ИИ) в модель ИИ Apple Intelligence, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Материнская компания Facebook провела переговоры с Apple об интеграции генеративной модели искусственного интеллекта Meta* Platforms в Apple Intelligence, недавно анонсированную систему ИИ для iPhone и других устройств", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Газета отмечает, что сделка с Apple способна помочь компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, в том числе и Meta*, сделать свою продукцию более массовой, однако неизвестно, принесет ли им это большой доход. В начале июня компания представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac; также OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. В пятницу Apple сообщила о том, что отложила выпуск Apple Intelligence в Европе из-за опасений за безопасность пользователей, связанных с требованиями Закона о цифровых рынках. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240621/volkswagen-1954600212.html
https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792577968_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_61be9a6d4fc0facebd99c4c92c668de3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, европа, apple
В мире, Технологии, Россия, Европа, Apple
Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ
WSJ: Meta ведет переговоры об интеграции своей модели ИИ в Apple Intelligence
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Компания Meta* ведет переговоры с компанией Apple об интеграции своей модели искусственного интеллекта (ИИ) в модель ИИ Apple Intelligence, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Материнская компания Facebook провела переговоры с Apple об интеграции генеративной модели искусственного интеллекта Meta* Platforms в Apple Intelligence, недавно анонсированную систему ИИ для iPhone и других устройств", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Газета отмечает, что сделка с Apple способна помочь компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, в том числе и Meta*, сделать свою продукцию более массовой, однако неизвестно, принесет ли им это большой доход.
В начале июня компания представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac; также OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. В пятницу Apple сообщила о том, что отложила выпуск Apple Intelligence в Европе
из-за опасений за безопасность пользователей, связанных с требованиями Закона о цифровых рынках.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.