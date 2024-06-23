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Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2024
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15:43 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/meta-1954866067.html
Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ
Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2024
Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ
Компания Meta* ведет переговоры с компанией Apple об интеграции своей модели искусственного интеллекта (ИИ) в модель ИИ Apple Intelligence, сообщает газета Wall РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:43
2024-06-23T15:43
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технологии
россия
европа
apple
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Компания Meta* ведет переговоры с компанией Apple об интеграции своей модели искусственного интеллекта (ИИ) в модель ИИ Apple Intelligence, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Материнская компания Facebook провела переговоры с Apple об интеграции генеративной модели искусственного интеллекта Meta* Platforms в Apple Intelligence, недавно анонсированную систему ИИ для iPhone и других устройств", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Газета отмечает, что сделка с Apple способна помочь компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, в том числе и Meta*, сделать свою продукцию более массовой, однако неизвестно, принесет ли им это большой доход. В начале июня компания представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac; также OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. В пятницу Apple сообщила о том, что отложила выпуск Apple Intelligence в Европе из-за опасений за безопасность пользователей, связанных с требованиями Закона о цифровых рынках. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240621/volkswagen-1954600212.html
https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html
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в мире, технологии, россия, европа, apple
В мире, Технологии, Россия, Европа, Apple
Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ

WSJ: Meta ведет переговоры об интеграции своей модели ИИ в Apple Intelligence

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Компания Meta* ведет переговоры с компанией Apple об интеграции своей модели искусственного интеллекта (ИИ) в модель ИИ Apple Intelligence, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Материнская компания Facebook провела переговоры с Apple об интеграции генеративной модели искусственного интеллекта Meta* Platforms в Apple Intelligence, недавно анонсированную систему ИИ для iPhone и других устройств", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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Газета отмечает, что сделка с Apple способна помочь компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, в том числе и Meta*, сделать свою продукцию более массовой, однако неизвестно, принесет ли им это большой доход.
В начале июня компания представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac; также OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. В пятницу Apple сообщила о том, что отложила выпуск Apple Intelligence в Европе из-за опасений за безопасность пользователей, связанных с требованиями Закона о цифровых рынках.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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