https://ria.ru/20240623/meta-1954866067.html

Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ

Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2024

Meta* ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ

Компания Meta* ведет переговоры с компанией Apple об интеграции своей модели искусственного интеллекта (ИИ) в модель ИИ Apple Intelligence, сообщает газета Wall РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:43

2024-06-23T15:43

2024-06-23T15:43

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Компания Meta* ведет переговоры с компанией Apple об интеграции своей модели искусственного интеллекта (ИИ) в модель ИИ Apple Intelligence, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Материнская компания Facebook провела переговоры с Apple об интеграции генеративной модели искусственного интеллекта Meta* Platforms в Apple Intelligence, недавно анонсированную систему ИИ для iPhone и других устройств", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Газета отмечает, что сделка с Apple способна помочь компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, в том числе и Meta*, сделать свою продукцию более массовой, однако неизвестно, принесет ли им это большой доход. В начале июня компания представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac; также OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. В пятницу Apple сообщила о том, что отложила выпуск Apple Intelligence в Европе из-за опасений за безопасность пользователей, связанных с требованиями Закона о цифровых рынках. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240621/volkswagen-1954600212.html

https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, европа, apple