https://ria.ru/20240623/meropriyatiya-1954932860.html

В Махачкале запретили все увеселительные мероприятия

В Махачкале запретили все увеселительные мероприятия - РИА Новости, 23.06.2024

В Махачкале запретили все увеселительные мероприятия

Все увеселительные мероприятия в Махачкале будут запрещены до особо распоряжения, сообщил глава города Юсуп Умавов. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:37

2024-06-23T23:37

2024-06-23T23:37

происшествия

махачкала

россия

дербент

юсуп умавов

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954901784_65:0:2533:1388_1920x0_80_0_0_ca74f9986f99bb574fe7a314a6572353.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все увеселительные мероприятия в Махачкале будут запрещены до особо распоряжения, сообщил глава города Юсуп Умавов. "Уважаемые горожане, до особого распоряжения все увеселительные мероприятия будут отменены", - сказал Умавов в видеообращении в Telegram-канале. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954911502.html

махачкала

россия

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, дербент, юсуп умавов, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале