https://ria.ru/20240623/meropriyatiya-1954932860.html
В Махачкале запретили все увеселительные мероприятия
В Махачкале запретили все увеселительные мероприятия - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале запретили все увеселительные мероприятия
Все увеселительные мероприятия в Махачкале будут запрещены до особо распоряжения, сообщил глава города Юсуп Умавов. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:37
2024-06-23T23:37
2024-06-23T23:37
происшествия
махачкала
россия
дербент
юсуп умавов
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все увеселительные мероприятия в Махачкале будут запрещены до особо распоряжения, сообщил глава города Юсуп Умавов. "Уважаемые горожане, до особого распоряжения все увеселительные мероприятия будут отменены", - сказал Умавов в видеообращении в Telegram-канале. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954911502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, россия, дербент, юсуп умавов, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Дербент, Юсуп Умавов, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Махачкале запретили все увеселительные мероприятия
Умавов: увеселительные мероприятия в Махачкале запрещены до особого распоряжения