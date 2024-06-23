Медведев прокомментировал произошедшее в Севастополе и Дагестане
Медведев: произошедшее в Севастополе и Дагестане — это подлые и гнусные теракты
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нападение на Севастополь подлым и гнусным терактом, как и "резню в Дагестане".
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"Всё случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершённый в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты. Поэтому теперь все они – американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики – ничем для нас не отличаются", - написал он в Telegram-канале.
Также Медведев подчеркнул, что ответственность за обстрел Севастополя несут и США, и киевский режим.
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"Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - добавил он.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека.
Также в воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД Дагестана, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
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