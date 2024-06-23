https://ria.ru/20240623/medvedev-1954914176.html

Медведев прокомментировал произошедшее в Севастополе и Дагестане

Медведев прокомментировал произошедшее в Севастополе и Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024

Медведев прокомментировал произошедшее в Севастополе и Дагестане

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нападение на Севастополь подлым и гнусным терактом, как и "резню в Дагестане". РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:42

2024-06-23T20:42

2024-06-23T20:53

севастополь

россия

сша

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

русская православная церковь

обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нападение на Севастополь подлым и гнусным терактом, как и "резню в Дагестане". "Всё случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершённый в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты. Поэтому теперь все они – американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики – ничем для нас не отличаются", - написал он в Telegram-канале. Также Медведев подчеркнул, что ответственность за обстрел Севастополя несут и США, и киевский режим. "Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - добавил он. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека. Также в воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД Дагестана, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.

https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html

https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954873269.html

севастополь

россия

сша

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севастополь, россия, сша, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, русская православная церковь, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные нападения в дербенте и махачкале