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Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку - РИА Новости, 23.06.2024
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23:00 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/makron-1954930421.html
Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку
Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку - РИА Новости, 23.06.2024
Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон в письме, опубликованном в ряде региональных СМИ в воскресенье, вновь заявил, что не намерен уходить в отставку вне... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:00
2024-06-23T23:00
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
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ПАРИЖ, 23 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в письме, опубликованном в ряде региональных СМИ в воскресенье, вновь заявил, что не намерен уходить в отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов, но отметил, что ему не удалось устранить разрыв между властью и народом. "Я не слепой: я вижу кризис демократии, тот разрыв между людьми и теми, кто управляет страной, который нам не удалось устранить. Да, способ правления должен кардинально измениться", - говорится в трехстраничном письме, опубликованном изданием Nouvelle Republique. При этом Макрон отметил, что не намерен уходить в отставку. "Вы можете доверить мне работу до мая 2027 года в качестве вашего президента, защитника нашей республики во все времена", - написал он. По его словам, роспуск парламента был единственной мерой, которая позволит стране "объединиться и прогрессировать". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240613/sholts-1952697486.html
https://ria.ru/20240621/pensiya-1954639812.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент
Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку

Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в письме, опубликованном в ряде региональных СМИ в воскресенье, вновь заявил, что не намерен уходить в отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов, но отметил, что ему не удалось устранить разрыв между властью и народом.
«
"Я не слепой: я вижу кризис демократии, тот разрыв между людьми и теми, кто управляет страной, который нам не удалось устранить. Да, способ правления должен кардинально измениться", - говорится в трехстраничном письме, опубликованном изданием Nouvelle Republique.
При этом Макрон отметил, что не намерен уходить в отставку.
"Вы можете доверить мне работу до мая 2027 года в качестве вашего президента, защитника нашей республики во все времена", - написал он.
По его словам, роспуск парламента был единственной мерой, которая позволит стране "объединиться и прогрессировать".
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13 июня, 19:19
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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В миреФранцияЭммануэль МакронЕвропарламент
 
 
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