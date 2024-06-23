https://ria.ru/20240623/makron-1954930421.html
Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку
Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку - РИА Новости, 23.06.2024
Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон в письме, опубликованном в ряде региональных СМИ в воскресенье, вновь заявил, что не намерен уходить в отставку вне... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:00
2024-06-23T23:00
2024-06-23T23:00
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg
ПАРИЖ, 23 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в письме, опубликованном в ряде региональных СМИ в воскресенье, вновь заявил, что не намерен уходить в отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов, но отметил, что ему не удалось устранить разрыв между властью и народом. "Я не слепой: я вижу кризис демократии, тот разрыв между людьми и теми, кто управляет страной, который нам не удалось устранить. Да, способ правления должен кардинально измениться", - говорится в трехстраничном письме, опубликованном изданием Nouvelle Republique. При этом Макрон отметил, что не намерен уходить в отставку. "Вы можете доверить мне работу до мая 2027 года в качестве вашего президента, защитника нашей республики во все времена", - написал он. По его словам, роспуск парламента был единственной мерой, которая позволит стране "объединиться и прогрессировать". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240613/sholts-1952697486.html
https://ria.ru/20240621/pensiya-1954639812.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_5464f10c423a3d2cab3509345903b437.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент
Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку
Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку
ПАРИЖ, 23 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в письме, опубликованном в ряде региональных СМИ в воскресенье, вновь заявил, что не намерен уходить в отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов, но отметил, что ему не удалось устранить разрыв между властью и народом.
«
"Я не слепой: я вижу кризис демократии, тот разрыв между людьми и теми, кто управляет страной, который нам не удалось устранить. Да, способ правления должен кардинально измениться", - говорится в трехстраничном письме, опубликованном изданием Nouvelle Republique.
При этом Макрон отметил, что не намерен уходить в отставку.
"Вы можете доверить мне работу до мая 2027 года в качестве вашего президента, защитника нашей республики во все времена", - написал он.
По его словам, роспуск парламента был единственной мерой, которая позволит стране "объединиться и прогрессировать".
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент
во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.