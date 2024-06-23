https://ria.ru/20240623/makron-1954930421.html

Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку

Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку - РИА Новости, 23.06.2024

Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон в письме, опубликованном в ряде региональных СМИ в воскресенье, вновь заявил, что не намерен уходить в отставку вне... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:00

2024-06-23T23:00

2024-06-23T23:00

в мире

франция

эммануэль макрон

европарламент

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ПАРИЖ, 23 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в письме, опубликованном в ряде региональных СМИ в воскресенье, вновь заявил, что не намерен уходить в отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов, но отметил, что ему не удалось устранить разрыв между властью и народом. "Я не слепой: я вижу кризис демократии, тот разрыв между людьми и теми, кто управляет страной, который нам не удалось устранить. Да, способ правления должен кардинально измениться", - говорится в трехстраничном письме, опубликованном изданием Nouvelle Republique. При этом Макрон отметил, что не намерен уходить в отставку. "Вы можете доверить мне работу до мая 2027 года в качестве вашего президента, защитника нашей республики во все времена", - написал он. По его словам, роспуск парламента был единственной мерой, которая позволит стране "объединиться и прогрессировать". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240613/sholts-1952697486.html

https://ria.ru/20240621/pensiya-1954639812.html

франция

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент