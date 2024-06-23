https://ria.ru/20240623/makron-1954808006.html

СМИ: ставленник Макрона отвернулся от него

СМИ: ставленник Макрона отвернулся от него - РИА Новости, 23.06.2024

СМИ: ставленник Макрона отвернулся от него

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, назначенный на пост Эммануэлем Макроном, все больше отдаляется от президента в ходе предвыборной кампании, пишет газета РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T04:38

2024-06-23T04:38

2024-06-23T04:38

в мире

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

стефан сежурне

европарламент

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, назначенный на пост Эммануэлем Макроном, все больше отдаляется от президента в ходе предвыборной кампании, пишет газета Les Echos."Небольшими, но все более заметными штрихами Габриэль Атталь демонстрирует свою автономию и отмечает свои разногласия с Эммануэлем Макроном в этой предвыборной кампании", — говорится в статье.Как отмечает издание, на прошлой неделе Атталь представил себя как "свободного" премьера, в конце этой недели на пресс-конференции он выступил с программой, призвав французов "выбрать" его в качестве следующего главы правительства."Один на сцене. Как единоличный лидер кампании. В большинстве роликов нет изображения Эммануэля Макрона. Не больше, чем в избирательной программе. На открытии под баннером "Вместе за Республику" — портрет Габриэля Атталя", — описывает Les Echos прошедшее мероприятие.При этом Атталь, отвечая на вопросы, заявил, что выборы станут вехой в вопросах власти и государственных институтов, что, как предполагает издание, "как раз те два момента, по которым Эммануэль Макрон подвергался сильной внутренней критике".Макрон назначил Атталя премьером в январе этого года. Эксперт Центра политических исследований Франции Ален Поликар, комментируя это назначение, рассказал РИА Новости, что Макрон "выбрал друга", которому позволил появиться на политической арене. "Он обязан Макрону и тот, вероятно, полагает, что Атталь останется преданным ему до конца и сможет стать авторитетным кандидатом на президентских выборах (в 2027 г. — Прим. Ред.)", — пояснил Поликар.На прошедших в июне выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.Атталь стал главным лицом избирательной кампании партии Макрона "Возрождение", при этом предвыборным штабом руководит его бывший партнер и министр иностранных дел Стефан Сежурне.

https://ria.ru/20240622/makronizm-1954758892.html

https://ria.ru/20240616/frantsiya-1952975019.html

https://ria.ru/20240617/makron-1953503777.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, стефан сежурне, европарламент