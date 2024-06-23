https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954934033.html
Профильные службы и силовики в Махачкале сработали оперативно, заявил мэр
Профильные службы и силовики в Махачкале сработали оперативно, заявил мэр - РИА Новости, 23.06.2024
Профильные службы и силовики в Махачкале сработали оперативно, заявил мэр
Мэр Махачкалы
2024-06-23T23:50
2024-06-23T23:50
2024-06-23T23:50
происшествия
махачкала
россия
дербент
юсуп умавов
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Профильные службы и силовики в Махачкале сработали оперативно, заявил мэр города Юсуп Умавов. Видеообращение главы города опубликовано в его Telegram-канале. "Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, чьи сыновья и братья сегодня погибли", - заявил Умавов. По его словам, сейчас правоохранители предпринимают все необходимые меры. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240623/meropriyatiya-1954932860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, дербент, юсуп умавов, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Дербент, Юсуп Умавов, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Профильные службы и силовики в Махачкале сработали оперативно, заявил мэр
Умавов: все службы в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь
Мэр Махачкалы