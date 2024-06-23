https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954934033.html

Профильные службы и силовики в Махачкале сработали оперативно, заявил мэр

Профильные службы и силовики в Махачкале сработали оперативно, заявил мэр - РИА Новости, 23.06.2024

Профильные службы и силовики в Махачкале сработали оперативно, заявил мэр

Мэр Махачкалы

2024-06-23T23:50

2024-06-23T23:50

2024-06-23T23:50

происшествия

махачкала

россия

дербент

юсуп умавов

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Профильные службы и силовики в Махачкале сработали оперативно, заявил мэр города Юсуп Умавов. Видеообращение главы города опубликовано в его Telegram-канале. "Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, чьи сыновья и братья сегодня погибли", - заявил Умавов. По его словам, сейчас правоохранители предпринимают все необходимые меры. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/meropriyatiya-1954932860.html

махачкала

россия

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, дербент, юсуп умавов, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале