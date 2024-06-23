https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954928880.html

В Махачкале перекрыли выезды из города

В Махачкале перекрыли выезды из города - РИА Новости, 23.06.2024

В Махачкале перекрыли выезды из города

Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками, сообщники боевиков могут попытаться покинуть город, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:44

2024-06-23T22:44

2024-06-23T22:51

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

россия

дербент

национальный антитеррористический комитет рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками, сообщники боевиков могут попытаться покинуть город, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками. По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/tserkov-1954926574.html

махачкала

россия

дербент

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, россия, дербент, национальный антитеррористический комитет рф, русская православная церковь