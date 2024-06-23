https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954928880.html
В Махачкале перекрыли выезды из города
В Махачкале перекрыли выезды из города - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале перекрыли выезды из города
Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками, сообщники боевиков могут попытаться покинуть город, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:44
2024-06-23T22:44
2024-06-23T22:51
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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дербент
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками, сообщники боевиков могут попытаться покинуть город, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками. По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, россия, дербент, национальный антитеррористический комитет рф, русская православная церковь
Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Россия, Дербент, Национальный антитеррористический комитет РФ, Русская православная церковь
В Махачкале перекрыли выезды из города
МВД: выезды из Махачкалы перекрыли, чтобы сообщники боевиков не могли скрыться