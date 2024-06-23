https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954921404.html
В храме в Махачкале закрылись 19 человек, сообщило МВД
В храме в Махачкале закрылись 19 человек, сообщило МВД - РИА Новости, 23.06.2024
В храме в Махачкале закрылись 19 человек, сообщило МВД
В храме в Махачкале 19 человек закрылись внутри помещения, они вне опасности, территория защищена, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:34
2024-06-23T21:34
2024-06-23T21:41
происшествия
махачкала
россия
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954897528_0:358:719:762_1920x0_80_0_0_cd85ec67452a02548952128420d9e701.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В храме в Махачкале 19 человек закрылись внутри помещения, они вне опасности, территория защищена, сообщает МВД по Дагестану."Ни о каких заложниках речи нет! Девятнадцать человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена! Заложников не было и нет! Работают силовики Дагестана", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html
махачкала
россия
дербент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954897528_0:158:719:697_1920x0_80_0_0_012e194acc839e04a83c0a3bfce6bae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, русская православная церковь
Происшествия, Махачкала, Россия, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Русская православная церковь
В храме в Махачкале закрылись 19 человек, сообщило МВД
МВД: в храме в Махачкале закрылись 19 человек, им ничего не угрожает