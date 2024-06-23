https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954921404.html

В храме в Махачкале закрылись 19 человек, сообщило МВД

В храме в Махачкале закрылись 19 человек, сообщило МВД - РИА Новости, 23.06.2024

В храме в Махачкале закрылись 19 человек, сообщило МВД

В храме в Махачкале 19 человек закрылись внутри помещения, они вне опасности, территория защищена, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:34

2024-06-23T21:34

2024-06-23T21:41

происшествия

махачкала

россия

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В храме в Махачкале 19 человек закрылись внутри помещения, они вне опасности, территория защищена, сообщает МВД по Дагестану."Ни о каких заложниках речи нет! Девятнадцать человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена! Заложников не было и нет! Работают силовики Дагестана", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html

махачкала

россия

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, махачкала, россия, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, русская православная церковь