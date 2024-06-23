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В Баку кабина лифта упала в шахту многоэтажного дома - РИА Новости, 23.06.2024
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18:38 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/lift-1954892328.html
В Баку кабина лифта упала в шахту многоэтажного дома
В Баку кабина лифта упала в шахту многоэтажного дома - РИА Новости, 23.06.2024
В Баку кабина лифта упала в шахту многоэтажного дома
В многоэтажке в Наримановском районе города Баку оборвался трос лифта, в результате чего кабина упала в шахту, пострадали пять женщин, находившиеся в лифте,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:38
2024-06-23T18:38
в мире
баку
наримановский район
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БАКУ, 23 июн – РИА Новости. В многоэтажке в Наримановском районе города Баку оборвался трос лифта, в результате чего кабина упала в шахту, пострадали пять женщин, находившиеся в лифте, сообщают местные СМИ. В одной из жилых многоэтажек в Баку оборвался трос лифта, в результате кабина упала в шахту. Случай зафиксирован в здании, расположенном по адресу: улица Ага Нейматуллы, 79. На место происшествия немедленно были вызваны экстренные службы. Территория вокруг дома была оцеплена, ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении сайта Oxu.az. В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 23 июня в 16.06 (15.06 мск) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с обрывом троса лифта в одном из зданий, расположенных по вышеуказанному адресу. "На место происшествия незамедлительно была направлена бригада врачей скорой медицинской помощи. В результате инцидента пять человек (женщины) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы", - отмечается в сообщении. По факту ведется расследование.
https://ria.ru/20240330/ivanovo-1936850910.html
https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949741781.html
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в мире, баку, наримановский район
В мире, Баку, Наримановский район
В Баку кабина лифта упала в шахту многоэтажного дома

В Баку кабина лифта упала в шахту многоэтажки, пять человек пострадали

© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь Баку
Скорая помощь Баку - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 23 июн – РИА Новости. В многоэтажке в Наримановском районе города Баку оборвался трос лифта, в результате чего кабина упала в шахту, пострадали пять женщин, находившиеся в лифте, сообщают местные СМИ.
В одной из жилых многоэтажек в Баку оборвался трос лифта, в результате кабина упала в шахту. Случай зафиксирован в здании, расположенном по адресу: улица Ага Нейматуллы, 79. На место происшествия немедленно были вызваны экстренные службы. Территория вокруг дома была оцеплена, ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении сайта Oxu.az.
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В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 23 июня в 16.06 (15.06 мск) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с обрывом троса лифта в одном из зданий, расположенных по вышеуказанному адресу.
«
"На место происшествия незамедлительно была направлена бригада врачей скорой медицинской помощи. В результате инцидента пять человек (женщины) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы", - отмечается в сообщении.
По факту ведется расследование.
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