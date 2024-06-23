https://ria.ru/20240623/lavra-1954872837.html

Паломникам Троице-Сергиевой Лавры показали AR-приложение о монастыре

Паломникам Троице-Сергиевой Лавры показали AR-приложение о монастыре - РИА Новости, 23.06.2024

Паломникам Троице-Сергиевой Лавры показали AR-приложение о монастыре

Приложение про Троице-Сергиеву лавру удобное и позволяет быстро получить представление о "Троице" Рублева, рассказал корреспонденту РИА Новости один из... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:41

2024-06-23T16:41

2024-06-23T16:41

религия

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953968608_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_475a45f088e6af9bb14c10ba5f417789.jpg

СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Приложение про Троице-Сергиеву лавру удобное и позволяет быстро получить представление о "Троице" Рублева, рассказал корреспонденту РИА Новости один из паломников. Ранее в Свято-Троицкой Сергиевой лавре установили десять стоек с изображением иконы "Троица" Рублева и QR-кодом, ведущим на страницу приложения дополненной реальности (AR) "Сергиева Лавра. Путеводитель". В целом посетители с интересом отнеслись к нововведению, многие подходили к стойкам и скачивали приложение. "Скачать получилось через RuStore. Подача удобная, написано понятно, аудиоформат - небольшие рассказы про лавру - мне понравились... То, что можно узнать про композицию и сюжет иконы - очень интересно, я многое не знал. В общем, удобная вещь, чтоб познакомиться с "Троицей". Можно быстро получить представление об иконе - не надо лезть в брошюры или покупать книги, информация собрана в одном приложении", - сказал паломник Сергей. Он предположил, что приложение будет особенно популярно у молодых людей и тех, кто активно пользуется новыми технологиями и в них разбирается. Во время разговора к стойке с плакатом про приложение подошли несколько мужчин старше сорока и скачали его. "Это хорошо дома изучать, не спеша. А сейчас - в лавру, поклониться иконе", - заключил один из собеседников агентства. Бесплатное приложение для операционных систем IOS и Android создано совместно РИА Новости и монастырем. С помощью "Путеводителя" можно будет в том числе узнать о "Троице" и в деталях изучить ее изображение. Войти в режим дополненной реальности можно, зайдя в приложение и сняв на камеру смартфона оригинал, любой список или репродукцию рублевской "Троицы". При этом те, у кого нет возможности посетить лавру или снять "Троицу", смогут воспользоваться двухмерным режимом приложения, в котором уже представлено цифровое изображение знаменитой иконы с интерактивным описанием. Приложение доступно в RuStore, AppStore, и скоро – в Google Play (но на Android его уже можно скачать, отсканировав QR-код на афише, откроется Яндекс-диск с установочным файлом, который нужно скачать). Также пользователи Android могу скачать его через RuStore. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Накануне "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат.

https://ria.ru/20240623/lavra-1954855989.html

https://ria.ru/20240623/palomniki-1954852768.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, религия