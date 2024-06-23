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Паломникам Троице-Сергиевой Лавры показали AR-приложение о монастыре - РИА Новости, 23.06.2024
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Религия
 
16:41 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/lavra-1954872837.html
Паломникам Троице-Сергиевой Лавры показали AR-приложение о монастыре
Паломникам Троице-Сергиевой Лавры показали AR-приложение о монастыре - РИА Новости, 23.06.2024
Паломникам Троице-Сергиевой Лавры показали AR-приложение о монастыре
Приложение про Троице-Сергиеву лавру удобное и позволяет быстро получить представление о "Троице" Рублева, рассказал корреспонденту РИА Новости один из... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:41
2024-06-23T16:41
религия
русская православная церковь
религия
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Приложение про Троице-Сергиеву лавру удобное и позволяет быстро получить представление о "Троице" Рублева, рассказал корреспонденту РИА Новости один из паломников. Ранее в Свято-Троицкой Сергиевой лавре установили десять стоек с изображением иконы "Троица" Рублева и QR-кодом, ведущим на страницу приложения дополненной реальности (AR) "Сергиева Лавра. Путеводитель". В целом посетители с интересом отнеслись к нововведению, многие подходили к стойкам и скачивали приложение. "Скачать получилось через RuStore. Подача удобная, написано понятно, аудиоформат - небольшие рассказы про лавру - мне понравились... То, что можно узнать про композицию и сюжет иконы - очень интересно, я многое не знал. В общем, удобная вещь, чтоб познакомиться с "Троицей". Можно быстро получить представление об иконе - не надо лезть в брошюры или покупать книги, информация собрана в одном приложении", - сказал паломник Сергей. Он предположил, что приложение будет особенно популярно у молодых людей и тех, кто активно пользуется новыми технологиями и в них разбирается. Во время разговора к стойке с плакатом про приложение подошли несколько мужчин старше сорока и скачали его. "Это хорошо дома изучать, не спеша. А сейчас - в лавру, поклониться иконе", - заключил один из собеседников агентства. Бесплатное приложение для операционных систем IOS и Android создано совместно РИА Новости и монастырем. С помощью "Путеводителя" можно будет в том числе узнать о "Троице" и в деталях изучить ее изображение. Войти в режим дополненной реальности можно, зайдя в приложение и сняв на камеру смартфона оригинал, любой список или репродукцию рублевской "Троицы". При этом те, у кого нет возможности посетить лавру или снять "Троицу", смогут воспользоваться двухмерным режимом приложения, в котором уже представлено цифровое изображение знаменитой иконы с интерактивным описанием. Приложение доступно в RuStore, AppStore, и скоро – в Google Play (но на Android его уже можно скачать, отсканировав QR-код на афише, откроется Яндекс-диск с установочным файлом, который нужно скачать). Также пользователи Android могу скачать его через RuStore. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Накануне "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат.
https://ria.ru/20240623/lavra-1954855989.html
https://ria.ru/20240623/palomniki-1954852768.html
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
Паломникам Троице-Сергиевой Лавры показали AR-приложение о монастыре

Паломники в Троице-Сергиевой Лавре заинтересовались AR-приложением про монастырь

© РИА Новости / Анастасия МельниковаВид на Троице-Сергиеву лавру
Вид на Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Вид на Троице-Сергиеву лавру
Читать ria.ru в
СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Приложение про Троице-Сергиеву лавру удобное и позволяет быстро получить представление о "Троице" Рублева, рассказал корреспонденту РИА Новости один из паломников.
Ранее в Свято-Троицкой Сергиевой лавре установили десять стоек с изображением иконы "Троица" Рублева и QR-кодом, ведущим на страницу приложения дополненной реальности (AR) "Сергиева Лавра. Путеводитель".
Патриаршее служение в праздник Святой Троицы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Троица считается престольным праздником Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главным для монастыря.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Троица считается престольным праздником Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главным для монастыря.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Паломники назвали перенос иконы в монастырь огромным событием.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Паломники назвали перенос иконы в монастырь огромным событием.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Праздник Троицы входит в так называемую "цветную триодь" — цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Праздник Троицы входит в так называемую "цветную триодь" — цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

С Троицей связано множество особых обрядов, прежде всего церковных. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми ветками.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

С Троицей связано множество особых обрядов, прежде всего церковных. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми ветками.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Верующие в этот день идут на службу. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Верующие в этот день идут на службу. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Меняются и облачения священников. Вместо белых одежд они надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Меняются и облачения священников. Вместо белых одежд они надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На праздник принято делать венки из травы и цветов, либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

На праздник принято делать венки из травы и цветов, либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10

Троица считается престольным праздником Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главным для монастыря.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 10

Паломники назвали перенос иконы в монастырь огромным событием.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

Праздник Троицы входит в так называемую "цветную триодь" — цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 10

С Троицей связано множество особых обрядов, прежде всего церковных. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми ветками.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 10

Верующие в этот день идут на службу. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 10

Меняются и облачения священников. Вместо белых одежд они надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

На праздник принято делать венки из травы и цветов, либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 10

Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10
В целом посетители с интересом отнеслись к нововведению, многие подходили к стойкам и скачивали приложение.
"Скачать получилось через RuStore. Подача удобная, написано понятно, аудиоформат - небольшие рассказы про лавру - мне понравились... То, что можно узнать про композицию и сюжет иконы - очень интересно, я многое не знал. В общем, удобная вещь, чтоб познакомиться с "Троицей". Можно быстро получить представление об иконе - не надо лезть в брошюры или покупать книги, информация собрана в одном приложении", - сказал паломник Сергей.
Он предположил, что приложение будет особенно популярно у молодых людей и тех, кто активно пользуется новыми технологиями и в них разбирается. Во время разговора к стойке с плакатом про приложение подошли несколько мужчин старше сорока и скачали его.
Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Патриарх Кирилл рассказал о значении Троице-Сергиевой лавры
Вчера, 14:32
"Это хорошо дома изучать, не спеша. А сейчас - в лавру, поклониться иконе", - заключил один из собеседников агентства.
Бесплатное приложение для операционных систем IOS и Android создано совместно РИА Новости и монастырем. С помощью "Путеводителя" можно будет в том числе узнать о "Троице" и в деталях изучить ее изображение. Войти в режим дополненной реальности можно, зайдя в приложение и сняв на камеру смартфона оригинал, любой список или репродукцию рублевской "Троицы". При этом те, у кого нет возможности посетить лавру или снять "Троицу", смогут воспользоваться двухмерным режимом приложения, в котором уже представлено цифровое изображение знаменитой иконы с интерактивным описанием. Приложение доступно в RuStore, AppStore, и скоро – в Google Play (но на Android его уже можно скачать, отсканировав QR-код на афише, откроется Яндекс-диск с установочным файлом, который нужно скачать). Также пользователи Android могу скачать его через RuStore.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Накануне "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат.
Троице-Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь
Вчера, 14:17
 
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