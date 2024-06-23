https://ria.ru/20240623/kuznetsov-1954886875.html

В Севастополь направили бригаду медиков федеральных центров

В Севастополь направили бригаду медиков федеральных центров - РИА Новости, 23.06.2024

В Севастополь направили бригаду медиков федеральных центров

Бригада медиков федеральных центров направлена в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела, по итогам осмотров будет принято решение об РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:57

2024-06-23T17:57

2024-06-23T17:57

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

севастополь

россия

алексей кузнецов

владимир путин

михаил развожаев

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бригада медиков федеральных центров направлена в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела, по итогам осмотров будет принято решение об эвакуации пострадавших, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По поручению Президента России Владимира Путина в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что по итогам совместных осмотров пациентов будут приниматься решения о тактике дальнейшего лечения, в том числе о необходимости медицинской эвакуации. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

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здоровье - общество, севастополь, россия, алексей кузнецов, владимир путин, михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms