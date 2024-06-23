В Севастополь направили бригаду медиков федеральных центров
Кузнецов: в Севастополь направлена бригада медиков федеральных центров
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бригада медиков федеральных центров направлена в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела, по итогам осмотров будет принято решение об эвакуации пострадавших, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"По поручению Президента России Владимира Путина в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что по итогам совместных осмотров пациентов будут приниматься решения о тактике дальнейшего лечения, в том числе о необходимости медицинской эвакуации.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.