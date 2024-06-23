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В Севастополь направили бригаду медиков федеральных центров - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/kuznetsov-1954886875.html
В Севастополь направили бригаду медиков федеральных центров
В Севастополь направили бригаду медиков федеральных центров - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополь направили бригаду медиков федеральных центров
Бригада медиков федеральных центров направлена в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела, по итогам осмотров будет принято решение об РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:57
2024-06-23T17:57
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
севастополь
россия
алексей кузнецов
владимир путин
михаил развожаев
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бригада медиков федеральных центров направлена в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела, по итогам осмотров будет принято решение об эвакуации пострадавших, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По поручению Президента России Владимира Путина в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что по итогам совместных осмотров пациентов будут приниматься решения о тактике дальнейшего лечения, в том числе о необходимости медицинской эвакуации. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
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здоровье - общество, севастополь, россия, алексей кузнецов, владимир путин, михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Севастополь, Россия, Алексей Кузнецов, Владимир Путин, Михаил Развожаев, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополь направили бригаду медиков федеральных центров

Кузнецов: в Севастополь направлена бригада медиков федеральных центров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бригада медиков федеральных центров направлена в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела, по итогам осмотров будет принято решение об эвакуации пострадавших, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"По поручению Президента России Владимира Путина в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что по итогам совместных осмотров пациентов будут приниматься решения о тактике дальнейшего лечения, в том числе о необходимости медицинской эвакуации.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоСевастопольРоссияАлексей КузнецовВладимир ПутинМихаил РазвожаевОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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