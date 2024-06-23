https://ria.ru/20240623/kitay-1954869318.html
В Китае при сходе оползня погибли восемь человек
В Китае при сходе оползня погибли восемь человек - РИА Новости, 23.06.2024
В Китае при сходе оползня погибли восемь человек
Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате погибли восемь человек, сообщает Центральное... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:11
2024-06-23T16:11
2024-06-23T16:11
в мире
китай
хунань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате погибли восемь человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Оползень сошел в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа в воскресенье около 4.30 (суббота 23.30 мск), в результате обрушились четыре жилых дома и восемь человек пропали без вести. В ходе поисково-спасательной операции к вечеру воскресенья удалось обнаружить всех пропавших, никто из них не выжил, уточнил телеканал. На месте стихийного бедствия продолжаются работы по ликвидации его последствий.
https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
китай
хунань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_663e054ad5becbb266f06e16715506c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, хунань
В Китае при сходе оползня погибли восемь человек
В китайской провинции Хунань сошел оползень, погибли восемь человек