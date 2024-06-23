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В Китае при сходе оползня погибли восемь человек - РИА Новости, 23.06.2024
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16:11 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/kitay-1954869318.html
В Китае при сходе оползня погибли восемь человек
В Китае при сходе оползня погибли восемь человек - РИА Новости, 23.06.2024
В Китае при сходе оползня погибли восемь человек
Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате погибли восемь человек, сообщает Центральное... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:11
2024-06-23T16:11
в мире
китай
хунань
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ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате погибли восемь человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Оползень сошел в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа в воскресенье около 4.30 (суббота 23.30 мск), в результате обрушились четыре жилых дома и восемь человек пропали без вести. В ходе поисково-спасательной операции к вечеру воскресенья удалось обнаружить всех пропавших, никто из них не выжил, уточнил телеканал. На месте стихийного бедствия продолжаются работы по ликвидации его последствий.
https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
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в мире, китай, хунань
В мире, Китай, Хунань
В Китае при сходе оползня погибли восемь человек

В китайской провинции Хунань сошел оползень, погибли восемь человек

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате погибли восемь человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Оползень сошел в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа в воскресенье около 4.30 (суббота 23.30 мск), в результате обрушились четыре жилых дома и восемь человек пропали без вести.
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В ходе поисково-спасательной операции к вечеру воскресенья удалось обнаружить всех пропавших, никто из них не выжил, уточнил телеканал.
На месте стихийного бедствия продолжаются работы по ликвидации его последствий.
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