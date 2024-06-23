https://ria.ru/20240623/kitay-1954869318.html

В Китае при сходе оползня погибли восемь человек

В Китае при сходе оползня погибли восемь человек - РИА Новости, 23.06.2024

В Китае при сходе оползня погибли восемь человек

Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате погибли восемь человек, сообщает Центральное... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:11

2024-06-23T16:11

2024-06-23T16:11

в мире

китай

хунань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате погибли восемь человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Оползень сошел в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа в воскресенье около 4.30 (суббота 23.30 мск), в результате обрушились четыре жилых дома и восемь человек пропали без вести. В ходе поисково-спасательной операции к вечеру воскресенья удалось обнаружить всех пропавших, никто из них не выжил, уточнил телеканал. На месте стихийного бедствия продолжаются работы по ликвидации его последствий.

https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

китай

хунань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, хунань