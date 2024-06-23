https://ria.ru/20240623/kitay-1954822345.html
В Китае из-за оползня восемь человек пропали без вести
В Китае из-за оползня восемь человек пропали без вести - РИА Новости, 23.06.2024
В Китае из-за оползня восемь человек пропали без вести
Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате восемь человек пропали без вести, сообщает... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:59
2024-06-23T09:59
2024-06-23T09:59
в мире
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ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате восемь человек пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая. Оползень сошел в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа около 4.30 (суббота 23.30 мск), в результате обрушились четыре жилых дома. Поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются. Помимо этого, из-за сильных и затяжных дождей, которые обрушились на этой неделе на городской округ Хуайхуа, на реке в уезде Юаньлин произошел паводок, в результате наводнения погиб один местный житель, еще один числится пропавшим.
https://ria.ru/20240428/opolzen-1942905399.html
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, хунань
В Китае из-за оползня восемь человек пропали без вести
В китайской провинции Хунань из-за оползня восемь человек пропали без вести
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости.
Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате восемь человек пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая
.
Оползень сошел в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа около 4.30 (суббота 23.30 мск), в результате обрушились четыре жилых дома.
Поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.
Помимо этого, из-за сильных и затяжных дождей, которые обрушились на этой неделе на городской округ Хуайхуа, на реке в уезде Юаньлин произошел паводок, в результате наводнения погиб один местный житель, еще один числится пропавшим.