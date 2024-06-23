https://ria.ru/20240623/kitay-1954822345.html

В Китае из-за оползня восемь человек пропали без вести

В Китае из-за оползня восемь человек пропали без вести - РИА Новости, 23.06.2024

В Китае из-за оползня восемь человек пропали без вести

Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате восемь человек пропали без вести, сообщает... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T09:59

2024-06-23T09:59

2024-06-23T09:59

в мире

китай

хунань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930842_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_5e005d13a63171509f55cfc2d4d47aa3.jpg

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате восемь человек пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая. Оползень сошел в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа около 4.30 (суббота 23.30 мск), в результате обрушились четыре жилых дома. Поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются. Помимо этого, из-за сильных и затяжных дождей, которые обрушились на этой неделе на городской округ Хуайхуа, на реке в уезде Юаньлин произошел паводок, в результате наводнения погиб один местный житель, еще один числится пропавшим.

https://ria.ru/20240428/opolzen-1942905399.html

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

китай

хунань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, хунань