https://ria.ru/20240623/kiev-1954841271.html

В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных

В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных - РИА Новости, 23.06.2024

В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных

Неизвестные сожгли автомобиль ВСУ в Киеве и подорвали машину военных в Полтавской области, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:57

2024-06-23T12:57

2024-06-23T12:57

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неизвестные сожгли автомобиль ВСУ в Киеве и подорвали машину военных в Полтавской области, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье издание сообщило, что неизвестные в Одессе сожгли автомобиль сотрудника военкомата. "Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалеку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen", - приводит слова источника в правоохранительных органах "Страна". По информации правоохранителей, в городе Лубны Полтавской области неизвестные подорвали принадлежащий ВСУ автомобиль. "Автомобиль Mazda был припаркован возле многоквартирного дома. Около 08.00 (совпадает с мск) прозвучал взрыв неустановленного устройства, люди не пострадали. По данным фактам открыто уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества", - сказал источник. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946938808.html

https://ria.ru/20240419/pokhischenie-1941078996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, полтавская область, одесса, вооруженные силы украины