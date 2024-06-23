Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/kiev-1954841271.html
В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных
В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных - РИА Новости, 23.06.2024
В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных
Неизвестные сожгли автомобиль ВСУ в Киеве и подорвали машину военных в Полтавской области, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:57
2024-06-23T12:57
в мире
киев
полтавская область
одесса
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941960019_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8d0f13f067100119a9a4f740901c5fa0.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неизвестные сожгли автомобиль ВСУ в Киеве и подорвали машину военных в Полтавской области, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье издание сообщило, что неизвестные в Одессе сожгли автомобиль сотрудника военкомата. "Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалеку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen", - приводит слова источника в правоохранительных органах "Страна". По информации правоохранителей, в городе Лубны Полтавской области неизвестные подорвали принадлежащий ВСУ автомобиль. "Автомобиль Mazda был припаркован возле многоквартирного дома. Около 08.00 (совпадает с мск) прозвучал взрыв неустановленного устройства, люди не пострадали. По данным фактам открыто уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества", - сказал источник. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946938808.html
https://ria.ru/20240419/pokhischenie-1941078996.html
киев
полтавская область
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941960019_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_af5b35e36c415c130af4fb712167fd97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, полтавская область, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Полтавская область, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных

"Страна": в Киеве неизвестные сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неизвестные сожгли автомобиль ВСУ в Киеве и подорвали машину военных в Полтавской области, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье издание сообщило, что неизвестные в Одессе сожгли автомобиль сотрудника военкомата.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов
11 июня, 16:40
"Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалеку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen", - приводит слова источника в правоохранительных органах "Страна".
По информации правоохранителей, в городе Лубны Полтавской области неизвестные подорвали принадлежащий ВСУ автомобиль.
"Автомобиль Mazda был припаркован возле многоквартирного дома. Около 08.00 (совпадает с мск) прозвучал взрыв неустановленного устройства, люди не пострадали. По данным фактам открыто уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества", - сказал источник.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата
18 мая, 21:43
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Днепропетровской области на улице похитили мужчину, сообщил источник
19 апреля, 15:50
 
В миреКиевПолтавская областьОдессаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала