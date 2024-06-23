https://ria.ru/20240623/kiev-1954841271.html
В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных
В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных - РИА Новости, 23.06.2024
В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных
Неизвестные сожгли автомобиль ВСУ в Киеве и подорвали машину военных в Полтавской области, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:57
2024-06-23T12:57
2024-06-23T12:57
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неизвестные сожгли автомобиль ВСУ в Киеве и подорвали машину военных в Полтавской области, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье издание сообщило, что неизвестные в Одессе сожгли автомобиль сотрудника военкомата. "Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалеку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen", - приводит слова источника в правоохранительных органах "Страна". По информации правоохранителей, в городе Лубны Полтавской области неизвестные подорвали принадлежащий ВСУ автомобиль. "Автомобиль Mazda был припаркован возле многоквартирного дома. Около 08.00 (совпадает с мск) прозвучал взрыв неустановленного устройства, люди не пострадали. По данным фактам открыто уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества", - сказал источник. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946938808.html
https://ria.ru/20240419/pokhischenie-1941078996.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, полтавская область, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Полтавская область, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Киеве сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных
"Страна": в Киеве неизвестные сожгли автомобиль ВСУ и подорвали машину военных
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Неизвестные сожгли автомобиль ВСУ в Киеве и подорвали машину военных в Полтавской области, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале
.
Ранее в воскресенье издание сообщило, что неизвестные в Одессе
сожгли автомобиль сотрудника военкомата.
"Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалеку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen", - приводит слова источника в правоохранительных органах "Страна".
По информации правоохранителей, в городе Лубны Полтавской области неизвестные подорвали принадлежащий ВСУ автомобиль.
"Автомобиль Mazda был припаркован возле многоквартирного дома. Около 08.00 (совпадает с мск) прозвучал взрыв неустановленного устройства, люди не пострадали. По данным фактам открыто уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества", - сказал источник.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.