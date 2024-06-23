https://ria.ru/20240623/khezbolla-1954897131.html

СМИ раскрыли, где "Хезболла" хранит большое количество оружия

СМИ раскрыли, где "Хезболла" хранит большое количество оружия - РИА Новости, 23.06.2024

СМИ раскрыли, где "Хезболла" хранит большое количество оружия

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" хранит огромное количество иранского оружия, ракет, взрывчатки в главном гражданском аэропорту Бейрута, утверждает... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:13

2024-06-23T19:13

2024-06-23T19:13

в мире

израиль

ливан

бейрут

исраэль кац

рафик харири

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" хранит огромное количество иранского оружия, ракет, взрывчатки в главном гражданском аэропорту Бейрута, утверждает газета Telegraph со ссылкой на источники. Как утверждает газета со ссылкой на источники, в аэропорту имени Рафика Харири, который находится недалеко от центра города Бейрут, хранятся противотанковый ракетный комплекс, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) с лазерным наведением, огромное число баллистических ракет малой дальности "Буркан" и взрывчатое вещество циклонит. "В аэропорту предположительно находятся неуправляемые артиллерийские ракеты иранского производства Falaq, иранские мобильные твердотопливные ракеты Fateh-110, мобильные баллистические ракеты и ракеты М-600", - заявляет Telegraph со ссылкой на источники. Как рассказал газете один из неназванных работников аэропорта, неопознанные огромные коробки попадают в аэропорт прямыми рейсами из Ирана с ноября. Неназванные работники также отметили изданию постоянное появление заместителя командира "Хезболлах" Вафик Сафа на таможне. "Вафик Сафа все время появляется на таможне. Я чувствую , что если мы не будем делать то, что они просят, наши семьи будут в опасности", - добавил Telegraph другой неназванный источник. Работники аэропорта также выразили опасения газете, что аэропорт может стать основной военной целью. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. Заявление Каца прозвучало на фоне усугубляющейся ситуации с безопасностью на севере Израиля в свете непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". В последние недели движение "Хезболлах" усилило интенсивность обстрелов Израиля с использованием ракет и беспилотников, которые многократно приводили к пожарам. Увеличилась также и глубина этих обстрелов, так как израильское военные порой перехватывают цели на расстоянии в несколько десятков километров от границы с Ливаном. Руководство Израиля раз за разом предупреждает, что ситуация может вылиться в опасную эскалацию, заявляя о готовности армии к наступательным действиям в Ливане. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

https://ria.ru/20240623/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240621/ukraina-1954629614.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, исраэль кац, рафик харири, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году