https://ria.ru/20240623/kharkov-1954864265.html

СМИ: часть Харькова осталась без света после взрывов

СМИ: часть Харькова осталась без света после взрывов - РИА Новости, 23.06.2024

СМИ: часть Харькова осталась без света после взрывов

Часть Харькова на востоке Украины осталась без света после взрывов, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:29

2024-06-23T15:29

2024-06-23T15:29

харьков

украина

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Часть Харькова на востоке Украины осталась без света после взрывов, сообщило агентство РБК-Украина. "В части Харькова после взрывов исчез свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

харьков

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харьков, украина