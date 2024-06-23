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СМИ: часть Харькова осталась без света после взрывов - РИА Новости, 23.06.2024
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15:29 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/kharkov-1954864265.html
СМИ: часть Харькова осталась без света после взрывов
СМИ: часть Харькова осталась без света после взрывов - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ: часть Харькова осталась без света после взрывов
Часть Харькова на востоке Украины осталась без света после взрывов, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:29
2024-06-23T15:29
харьков
украина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Часть Харькова на востоке Украины осталась без света после взрывов, сообщило агентство РБК-Украина. "В части Харькова после взрывов исчез свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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харьков, украина
Харьков, Украина
СМИ: часть Харькова осталась без света после взрывов

РБК-Украина: часть Харькова на востоке Украины осталась без света после взрывов

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Часть Харькова на востоке Украины осталась без света после взрывов, сообщило агентство РБК-Украина.
«
"В части Харькова после взрывов исчез свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.
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ХарьковУкраина
 
 
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