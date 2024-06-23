США создают хаос от Ирака до Боснии и Герцеговины, заявил Додик
Додик: США создают хаос в других странах от Ирака до Боснии и Герцеговины
Вашингтон . Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. США создают хаос в других странах от Ирака до Боснии и Герцеговины (БиГ) исключительно в своих эгоистических интересах, поэтому мешают сербам, хорватам и бошнякам (славянам-мусульманам) договориться о будущем БиГ, заявил президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик.
Президент РС БиГ ранее в интервью РИА Новости сообщил, что до конца июня предложит другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ предложение о мирном разграничении БиГ, по его словам, "процесс разделения может быть длительным". По данным источников местных СМИ, проект предложения уже подготовлен, находится на доработке в правительстве Республики Сербской.
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"Мирное разделение угрожает интересам США - сказал вчера (посол США в БиГ Майкл – ред.) Мерфи. Имеют ли сербы, бошняки и хорваты право на какие-то свои интересы в БиГ или важны интересы США, а все три народа должны служить этим интересам? Имеют ли право сербы, бошняки и хорваты сами договориться? Как мы договоримся, так и будет, или мы должны быть подопытными кроликами в чьем-то эксперименте?" - написал лидер боснийских сербов в соцсети Х.
Он напомнил, что Австро-Венгрия в 1908 аннексировала Боснию и Герцеговину "не для того, чтобы ее развивала, а чтобы вытянуть оттуда все, что могла вытянуть". По словам Додика, то же происходит и сейчас, сменился лишь внешний участник.
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"Америку волнуют только ее интересы, а о бошняках, сербах и хорватах они беспокоятся, как о прошлогоднем снеге. Так же как их не волновали иракцы, сирийцы, ливийцы, египтяне, афганцы, в чьих странах они устроили хаос исключительно ради своих интересов. Америка никогда никому ничего не давала, только брала", - подчеркнул президент РС БиГ и добавил, что интересы бошняков, сербов и хорватов могут быть достигнуты только взаимными договорами.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 18 июня ввело санкции в отношении двух физических и семи юридических лиц, "которые обеспечивают основные источники доходов президента РС БиГ и его семьи". В решении отдельно указан сын президента – Игор Додик и якобы связанные с ним компании.
США ранее сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах. В интервью РИА Новости в начале июня Додик рассказал, что преимущество индивидуальных санкций США в том, что они освобождают от необходимости общаться с американскими политиками.
Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании.
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