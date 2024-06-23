https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html

Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента

Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента - РИА Новости, 23.06.2024

Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента

Дональд Трамп уже выбрал кандидатуру вице-президента, заявил сам политик телеканалу NBC News. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:54

2024-06-23T11:54

2024-06-23T15:26

в мире

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северная дакота

южная каролина

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дональд Трамп уже выбрал кандидатуру вице-президента, заявил сам политик телеканалу NBC News. "Он там будет (на дебатах 27 июня. — Прим. ред.). Я думаю, многие придут туда", — отметил экс-президент.При этом Трамп добавил, что о его выборе пока "никто не знает". В пятницу Axios со ссылкой на источники заявлял, что республиканец выберет себе вице-президента, в тандеме с которым поборется за кресло в Белом доме, по умению собирать средства на предвыборную кампанию. Как отмечало издание, сбор средств активизировали губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. По сведениям Axios, Трамп недавно посетил мероприятие по краудфандингу, одним из организаторов которого был Вэнс. При этом команда экс-главы США ранее обращалась к Скотту с просьбой обзвонить потенциальных доноров. Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля. Сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.

https://ria.ru/20240623/bayden-1954810334.html

https://ria.ru/20240623/bayden-1954810334.html

https://ria.ru/20240621/bayden-1954632833.html

сша

северная дакота

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в мире, сша, северная дакота, южная каролина, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024