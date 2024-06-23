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У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2024
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11:40 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/kamchatka-1954831333.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3, ощущавшееся силой до трех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:40
2024-06-23T11:40
происшествия
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3, ощущавшееся силой до трех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 46 километрах от Петропавловска-Камчатского. По оперативным данным, магнитуда в эпицентре 5,3. По инструментальной интенсивности в краевом центре толчки ощущались силой до трех баллов", - сообщили специалисты. Глубина залегания очага составила 127 километров под морским дном. Данные уточняются. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
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происшествия, камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3, ощущавшееся силой до трех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
«
"Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 46 километрах от Петропавловска-Камчатского. По оперативным данным, магнитуда в эпицентре 5,3. По инструментальной интенсивности в краевом центре толчки ощущались силой до трех баллов", - сообщили специалисты.
Глубина залегания очага составила 127 километров под морским дном. Данные уточняются.
Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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ПроисшествияКамчаткаТихий океанПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
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