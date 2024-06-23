https://ria.ru/20240623/kamchatka-1954831333.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2024

У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3, ощущавшееся силой до трех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:40

2024-06-23T11:40

2024-06-23T11:40

происшествия

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3, ощущавшееся силой до трех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 46 километрах от Петропавловска-Камчатского. По оперативным данным, магнитуда в эпицентре 5,3. По инструментальной интенсивности в краевом центре толчки ощущались силой до трех баллов", - сообщили специалисты. Глубина залегания очага составила 127 километров под морским дном. Данные уточняются. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240621/mchs-1954454583.html

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук