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Кадыров высказался о терактах в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024
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20:37 23.06.2024 (обновлено: 20:52 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html
Кадыров высказался о терактах в Дагестане
Кадыров высказался о терактах в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024
Кадыров высказался о терактах в Дагестане
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал теракт в Дагестане подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:37
2024-06-23T20:52
рамзан кадыров
происшествия
россия
махачкала
дербент
национальный антитеррористический комитет рф
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ГРОЗНЫЙ, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал теракт в Дагестане подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями."Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями", — написал Кадыров в Telegram-канале.Также глава Чечни от лица своего народа выразил слова соболезнования, Чечня готова оказать любое содействие в поиске и поимке преступников в Дагестане."От лица всего чеченского народа и от себя лично я выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким погибших в ходе терактов в Махачкале и Дербенте. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Мы готовы оказать любое содействие в поиске и поимке преступников, если потребуется наша помощь", - написал Кадыров в Telegram-канале.&quot;Но у тех, кто совершил эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте. Я уверен, что дагестанские силовики найдут каждого виновного и заставят террористов понести заслуженное наказание&quot;, — добавил Кадыров.В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".Как рассказали РИА Новости в МВД Дагестана в результате перестрелок шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. Кроме того, был убит священник в православном храме.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане.В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
https://ria.ru/20240623/medvedev-1954914176.html
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рамзан кадыров, происшествия, россия, махачкала, дербент, национальный антитеррористический комитет рф, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Рамзан Кадыров, Происшествия, Россия, Махачкала, Дербент, Национальный антитеррористический комитет РФ, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Кадыров высказался о терактах в Дагестане

Кадыров о терактах в Дагестане: случившееся выглядит подлой провокацией

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал теракт в Дагестане подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями.
«
"Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями", — написал Кадыров в Telegram-канале.
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Вчера, 20:42
Также глава Чечни от лица своего народа выразил слова соболезнования, Чечня готова оказать любое содействие в поиске и поимке преступников в Дагестане.
«
"От лица всего чеченского народа и от себя лично я выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким погибших в ходе терактов в Махачкале и Дербенте. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Мы готовы оказать любое содействие в поиске и поимке преступников, если потребуется наша помощь", - написал Кадыров в Telegram-канале.
«

"Но у тех, кто совершил эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте. Я уверен, что дагестанские силовики найдут каждого виновного и заставят террористов понести заслуженное наказание", — добавил Кадыров.

В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".
Как рассказали РИА Новости в МВД Дагестана в результате перестрелок шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. Кроме того, был убит священник в православном храме.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Террористы, напавшие на сотрудников полиции в Дагестане. Кадр видео очевидца
СК завел дела заведены из-за вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале
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Рамзан КадыровПроисшествияРоссияМахачкалаДербентНациональный антитеррористический комитет РФРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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