Кадыров высказался о терактах в Дагестане
Кадыров о терактах в Дагестане: случившееся выглядит подлой провокацией
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал теракт в Дагестане подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями.
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"Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Также глава Чечни от лица своего народа выразил слова соболезнования, Чечня готова оказать любое содействие в поиске и поимке преступников в Дагестане.
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"От лица всего чеченского народа и от себя лично я выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким погибших в ходе терактов в Махачкале и Дербенте. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Мы готовы оказать любое содействие в поиске и поимке преступников, если потребуется наша помощь", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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"Но у тех, кто совершил эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте. Я уверен, что дагестанские силовики найдут каждого виновного и заставят террористов понести заслуженное наказание", — добавил Кадыров.
Как рассказали РИА Новости в МВД Дагестана в результате перестрелок шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. Кроме того, был убит священник в православном храме.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.