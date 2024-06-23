https://ria.ru/20240623/kabardino-balkariya-1954923637.html

В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности

В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности - РИА Новости, 23.06.2024

В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности

Меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии после теракта в Дагестане, ситуация в республике находится на постоянном контроле, сообщил глава региона Казбек... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:58

2024-06-23T21:58

2024-06-23T22:11

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

россия

дербент

махачкала

казбек коков

русская православная церковь

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НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии после теракта в Дагестане, ситуация в республике находится на постоянном контроле, сообщил глава региона Казбек Коков."Ситуация в нашей республике находится на постоянном контроле, правоохранительными органами принимаются необходимые профилактические мероприятия, усилены меры безопасности", - написал Коков в своем Telegram-канале.Он выразил искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших, всем жителям Дагестана."Сегодня терроризм вновь показал свою бесчеловечную жестокость и беспринципность в попытках расшатать ситуацию в Северо-Кавказском регионе, нарушить межконфессиональный и межнациональный мир. Этого врагам России сделать не удастся никогда, они получат самый жестокий отпор. Так было прежде, так оно будет и впредь", - заявил глава КБР.Коков также попросил жителей республики не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации, так как в ближайшее время в сети интернет, мессенджерах и социальных сетях возможно появление недостоверных данных.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html

https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html

россия

дербент

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные нападения в дербенте и махачкале, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия, россия, дербент, махачкала, казбек коков, русская православная церковь