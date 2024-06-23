В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности
В Кабардино-Балкарии после событий в Дагестане усилили меры безопасности
© Пресс-служба МВД по Кабардино-Ба | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии
© Пресс-служба МВД по Кабардино-Ба
Сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии после теракта в Дагестане, ситуация в республике находится на постоянном контроле, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Ситуация в нашей республике находится на постоянном контроле, правоохранительными органами принимаются необходимые профилактические мероприятия, усилены меры безопасности", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он выразил искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших, всем жителям Дагестана.
"Сегодня терроризм вновь показал свою бесчеловечную жестокость и беспринципность в попытках расшатать ситуацию в Северо-Кавказском регионе, нарушить межконфессиональный и межнациональный мир. Этого врагам России сделать не удастся никогда, они получат самый жестокий отпор. Так было прежде, так оно будет и впредь", - заявил глава КБР.
Коков также попросил жителей республики не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации, так как в ближайшее время в сети интернет, мессенджерах и социальных сетях возможно появление недостоверных данных.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.