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В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности - РИА Новости, 23.06.2024
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21:58 23.06.2024 (обновлено: 22:11 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/kabardino-balkariya-1954923637.html
В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности
В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности - РИА Новости, 23.06.2024
В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности
Меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии после теракта в Дагестане, ситуация в республике находится на постоянном контроле, сообщил глава региона Казбек... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:58
2024-06-23T22:11
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
россия
дербент
махачкала
казбек коков
русская православная церковь
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НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии после теракта в Дагестане, ситуация в республике находится на постоянном контроле, сообщил глава региона Казбек Коков."Ситуация в нашей республике находится на постоянном контроле, правоохранительными органами принимаются необходимые профилактические мероприятия, усилены меры безопасности", - написал Коков в своем Telegram-канале.Он выразил искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших, всем жителям Дагестана."Сегодня терроризм вновь показал свою бесчеловечную жестокость и беспринципность в попытках расшатать ситуацию в Северо-Кавказском регионе, нарушить межконфессиональный и межнациональный мир. Этого врагам России сделать не удастся никогда, они получат самый жестокий отпор. Так было прежде, так оно будет и впредь", - заявил глава КБР.Коков также попросил жителей республики не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации, так как в ближайшее время в сети интернет, мессенджерах и социальных сетях возможно появление недостоверных данных.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html
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дербент
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия, россия, дербент, махачкала, казбек коков, русская православная церковь
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия, Россия, Дербент, Махачкала, Казбек Коков, Русская православная церковь
В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности

В Кабардино-Балкарии после событий в Дагестане усилили меры безопасности

© Пресс-служба МВД по Кабардино-Ба | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии
Сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии
© Пресс-служба МВД по Кабардино-Ба
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Сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии после теракта в Дагестане, ситуация в республике находится на постоянном контроле, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Ситуация в нашей республике находится на постоянном контроле, правоохранительными органами принимаются необходимые профилактические мероприятия, усилены меры безопасности", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Пожар в синагоге в Дагестане. Кадр видео очевидца
В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Вчера, 19:48
Он выразил искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших, всем жителям Дагестана.
"Сегодня терроризм вновь показал свою бесчеловечную жестокость и беспринципность в попытках расшатать ситуацию в Северо-Кавказском регионе, нарушить межконфессиональный и межнациональный мир. Этого врагам России сделать не удастся никогда, они получат самый жестокий отпор. Так было прежде, так оно будет и впредь", - заявил глава КБР.
Коков также попросил жителей республики не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации, так как в ближайшее время в сети интернет, мессенджерах и социальных сетях возможно появление недостоверных данных.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеКабардино-Балкарская Республика (КБР)ПроисшествияРоссияДербентМахачкалаКазбек КоковРусская православная церковь
 
 
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