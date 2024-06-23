https://ria.ru/20240623/izrail-1954816237.html

На севере Израиля упал ливанский беспилотник

На севере Израиля упал ливанский беспилотник - РИА Новости, 23.06.2024

На севере Израиля упал ливанский беспилотник

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о падении на севере страны беспилотника, летевшего со стороны Ливана. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:59

2024-06-23T08:59

2024-06-23T08:59

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о падении на севере страны беспилотника, летевшего со стороны Ливана. "После того, как сегодня утром прозвучали сирены в связи с проникновением вражеского летательного аппарата на север Израиля, БПЛА пролетел со стороны Ливана и упал в районе Бейт-Гилеля", - говорится в сообщении армии. Согласно заявлению, о пострадавших в результате атаки не сообщается. Во время полета БПЛА армией Израиля был запущен перехватчик. Сообщается, что инцидент расследуется. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240622/izrail-1954649757.html

https://ria.ru/20240422/tsakhal-1941408039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году