На севере Израиля упал ливанский беспилотник
В ЦАХАЛ сообщилb о падении на севере страны беспилотника со стороны Ливана
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о падении на севере страны беспилотника, летевшего со стороны Ливана.
"После того, как сегодня утром прозвучали сирены в связи с проникновением вражеского летательного аппарата на север Израиля, БПЛА пролетел со стороны Ливана и упал в районе Бейт-Гилеля", - говорится в сообщении армии.
Согласно заявлению, о пострадавших в результате атаки не сообщается. Во время полета БПЛА армией Израиля был запущен перехватчик.
Сообщается, что инцидент расследуется.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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