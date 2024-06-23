https://ria.ru/20240623/iran-1954835069.html

Иран анонсировал запуск офшорного риала

Иран анонсировал запуск офшорного риала - РИА Новости, 23.06.2024

Иран анонсировал запуск офшорного риала

Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:16

2024-06-23T12:16

2024-06-23T12:16

экономика

технологии

иран

россия

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 23 июн – РИА Новости. Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в публичный оборот цифрового риала глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. Его слова приводит агентство ILNA."Разрабатывается идея офшорного риала... Вскоре мы запустим первый (проект - ред.) офшорного риала (в сделках - ред.) с Россией", - заявил глава ЦБ Ирана. В начале этой недели отдел по связям с общественностью Центробанка Ирана сообщил, что Тегеран вводит цифровой риал в публичный оборот, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства "путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением". По информации на сайте, Центробанк Ирана начал заниматься проектом цифрового риала три года назад, и с конца июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, этот проект вышел "на этап широкого тестирования с возможностью публичного применения", который стартовал с острова Киш.

https://ria.ru/20240410/ekonomika-1939060256.html

https://ria.ru/20240108/swift-1920138564.html

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россия

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, иран, россия, тегеран (город)