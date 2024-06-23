https://ria.ru/20240623/iran-1954835069.html
Иран анонсировал запуск офшорного риала
Иран анонсировал запуск офшорного риала - РИА Новости, 23.06.2024
Иран анонсировал запуск офшорного риала
Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:16
2024-06-23T12:16
2024-06-23T12:16
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ТЕГЕРАН, 23 июн – РИА Новости. Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в публичный оборот цифрового риала глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. Его слова приводит агентство ILNA."Разрабатывается идея офшорного риала... Вскоре мы запустим первый (проект - ред.) офшорного риала (в сделках - ред.) с Россией", - заявил глава ЦБ Ирана. В начале этой недели отдел по связям с общественностью Центробанка Ирана сообщил, что Тегеран вводит цифровой риал в публичный оборот, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства "путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением". По информации на сайте, Центробанк Ирана начал заниматься проектом цифрового риала три года назад, и с конца июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, этот проект вышел "на этап широкого тестирования с возможностью публичного применения", который стартовал с острова Киш.
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РИА Новости
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экономика, технологии, иран, россия, тегеран (город)
Экономика, Технологии, Иран, Россия, Тегеран (город)
Иран анонсировал запуск офшорного риала
ЦБ Ирана анонсировал скорый запуск офшорного риала в сделках с Россией