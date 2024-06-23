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Азербайджанская диаспора Рязани передала участникам СВО полтонны гумпомощи
Азербайджанская диаспора Рязани передала участникам СВО полтонны гумпомощи - РИА Новости, 23.06.2024
Азербайджанская диаспора Рязани передала участникам СВО полтонны гумпомощи
Военнослужащие одного из полков группировки войск "Днепр" в Запорожской области получили от Азербайджанской диаспоры Рязани и Рязанской области 500 килограмм... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T05:56
2024-06-23T05:56
2024-06-23T06:32
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащие одного из полков группировки войск "Днепр" в Запорожской области получили от Азербайджанской диаспоры Рязани и Рязанской области 500 килограмм гуманитарной помощи, рассказал журналистам офицер штаба полка с позывным "Макар". "Около 500 кг различного необходимого имущества, в его числе умывальники, а также дренажные насосы и шланги для откачки из блиндажей воды, затекающей во время дождей. ... Эти люди, как никто другой, помогают нам в достижении общей победы, общей цели. Наша многонациональная страна очень отличается тем, что дружба народа превыше всего", - сказал офицер. По его словам, переданное имущество также поможет быстрее восстанавливать коммуникации, уничтоженные при украинских обстрелах российских позиций.
https://ria.ru/20240613/pomosch-1952515391.html
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рязань, запорожская область, рязанская область, в мире
Надежные люди, Рязань, Запорожская область, Рязанская область, В мире
Азербайджанская диаспора Рязани передала участникам СВО полтонны гумпомощи
Азербайджанская диаспора Рязани отправила в зону СВО 500 килограмм гумпомощи
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащие одного из полков группировки войск "Днепр" в Запорожской области получили от Азербайджанской диаспоры Рязани и Рязанской области 500 килограмм гуманитарной помощи, рассказал журналистам офицер штаба полка с позывным "Макар".
"Около 500 кг различного необходимого имущества, в его числе умывальники, а также дренажные насосы и шланги для откачки из блиндажей воды, затекающей во время дождей. ... Эти люди, как никто другой, помогают нам в достижении общей победы, общей цели. Наша многонациональная страна очень отличается тем, что дружба народа превыше всего", - сказал офицер.
По его словам, переданное имущество также поможет быстрее восстанавливать коммуникации, уничтоженные при украинских обстрелах российских позиций.