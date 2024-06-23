Рейтинг@Mail.ru
Азербайджанская диаспора Рязани передала участникам СВО полтонны гумпомощи - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
05:56 23.06.2024 (обновлено: 06:32 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/gumpomosch-1954809202.html
Азербайджанская диаспора Рязани передала участникам СВО полтонны гумпомощи
Азербайджанская диаспора Рязани передала участникам СВО полтонны гумпомощи - РИА Новости, 23.06.2024
Азербайджанская диаспора Рязани передала участникам СВО полтонны гумпомощи
Военнослужащие одного из полков группировки войск "Днепр" в Запорожской области получили от Азербайджанской диаспоры Рязани и Рязанской области 500 килограмм... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T05:56
2024-06-23T06:32
надежные люди
рязань
запорожская область
рязанская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_0:59:2972:1731_1920x0_80_0_0_ddcd71f89e9309b72073dadfe3505334.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащие одного из полков группировки войск "Днепр" в Запорожской области получили от Азербайджанской диаспоры Рязани и Рязанской области 500 килограмм гуманитарной помощи, рассказал журналистам офицер штаба полка с позывным "Макар". "Около 500 кг различного необходимого имущества, в его числе умывальники, а также дренажные насосы и шланги для откачки из блиндажей воды, затекающей во время дождей. ... Эти люди, как никто другой, помогают нам в достижении общей победы, общей цели. Наша многонациональная страна очень отличается тем, что дружба народа превыше всего", - сказал офицер. По его словам, переданное имущество также поможет быстрее восстанавливать коммуникации, уничтоженные при украинских обстрелах российских позиций.
https://ria.ru/20240613/pomosch-1952515391.html
рязань
запорожская область
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a67dc4968c8e15a45d503dfd5197ddd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязань, запорожская область, рязанская область, в мире
Надежные люди, Рязань, Запорожская область, Рязанская область, В мире
Азербайджанская диаспора Рязани передала участникам СВО полтонны гумпомощи

Азербайджанская диаспора Рязани отправила в зону СВО 500 килограмм гумпомощи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащие одного из полков группировки войск "Днепр" в Запорожской области получили от Азербайджанской диаспоры Рязани и Рязанской области 500 килограмм гуманитарной помощи, рассказал журналистам офицер штаба полка с позывным "Макар".
"Около 500 кг различного необходимого имущества, в его числе умывальники, а также дренажные насосы и шланги для откачки из блиндажей воды, затекающей во время дождей. ... Эти люди, как никто другой, помогают нам в достижении общей победы, общей цели. Наша многонациональная страна очень отличается тем, что дружба народа превыше всего", - сказал офицер.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону СВО
13 июня, 11:11
По его словам, переданное имущество также поможет быстрее восстанавливать коммуникации, уничтоженные при украинских обстрелах российских позиций.
 
Надежные людиРязаньЗапорожская областьРязанская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала