https://ria.ru/20240623/gorlovka-1954828978.html

В Горловке после атаки со стороны ВСУ повреждена школа

В Горловке после атаки со стороны ВСУ повреждена школа - РИА Новости, 23.06.2024

В Горловке после атаки со стороны ВСУ повреждена школа

Школа №84 повреждена в результате ударов украинских военных по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:19

2024-06-23T11:19

2024-06-23T11:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Школа №84 повреждена в результате ударов украинских военных по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 июня по состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики:... населенный пункт Горловка (Никитовский район): - МБОУ "Школа № 84 город Горловка" по улице Фадеева", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. Кроме того, за ночь ВСУ обстреляли населенный пункт пятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240623/obstrel-1954800394.html

https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия