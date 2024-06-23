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В Горловке после атаки со стороны ВСУ повреждена школа - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/gorlovka-1954828978.html
В Горловке после атаки со стороны ВСУ повреждена школа
В Горловке после атаки со стороны ВСУ повреждена школа - РИА Новости, 23.06.2024
В Горловке после атаки со стороны ВСУ повреждена школа
Школа №84 повреждена в результате ударов украинских военных по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:19
2024-06-23T11:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Школа №84 повреждена в результате ударов украинских военных по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 июня по состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики:... населенный пункт Горловка (Никитовский район): - МБОУ "Школа № 84 город Горловка" по улице Фадеева", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. Кроме того, за ночь ВСУ обстреляли населенный пункт пятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954800394.html
https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
В Горловке после атаки со стороны ВСУ повреждена школа

В Горловке при ударах ВСУ повреждена школа №84 на улице Фадеева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Школа №84 повреждена в результате ударов украинских военных по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 июня по состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики:... населенный пункт Горловка (Никитовский район): - МБОУ "Школа № 84 город Горловка" по улице Фадеева", - говорится в сообщении представительства.
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Вчера, 00:22
Ранее представительство сообщало, что украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. Кроме того, за ночь ВСУ обстреляли населенный пункт пятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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