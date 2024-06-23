https://ria.ru/20240623/gladkov-1954830973.html
В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ
В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ
При обстреле белгородского Грайворона погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:34
2024-06-23T11:34
2024-06-23T12:51
грайворон
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954837628_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_ceabdf2d26c99314a78c973354f65843.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. При обстреле белгородского Грайворона погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель", — уточнил он.Мужчина умер на месте от полученных ран до приезда скорой помощи. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.Еще три мирных жителя получили ранения. Двое из них пострадали при атаке дрона по центру города. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили мужчин в районную больницу. Один пострадавший с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации, врачи оказывают ему помощь. У второго мужчины ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма."В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась", — добавил Гладков.В одном многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, также пострадали несколько автомобилей и стоящий рядом магазин. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954837628_0:0:716:537_1920x0_80_0_0_ca75c542f584f542f9a8296c0d69d3fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грайворон, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Грайворон, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ
Гладков: в Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ