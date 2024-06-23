https://ria.ru/20240623/gladkov-1954830973.html

В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ

В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024

В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ

При обстреле белгородского Грайворона погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:34

2024-06-23T11:34

2024-06-23T12:51

грайворон

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954837628_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_ceabdf2d26c99314a78c973354f65843.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. При обстреле белгородского Грайворона погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель", — уточнил он.Мужчина умер на месте от полученных ран до приезда скорой помощи. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.Еще три мирных жителя получили ранения. Двое из них пострадали при атаке дрона по центру города. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили мужчин в районную больницу. Один пострадавший с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации, врачи оказывают ему помощь. У второго мужчины ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма."В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась", — добавил Гладков.В одном многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, также пострадали несколько автомобилей и стоящий рядом магазин. Информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html

https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html

грайворон

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грайворон, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков