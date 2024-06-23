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В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 23.06.2024 (обновлено: 12:51 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/gladkov-1954830973.html
В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ
В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ
При обстреле белгородского Грайворона погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:34
2024-06-23T12:51
грайворон
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. При обстреле белгородского Грайворона погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель&quot;, — уточнил он.Мужчина умер на месте от полученных ран до приезда скорой помощи. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.Еще три мирных жителя получили ранения. Двое из них пострадали при атаке дрона по центру города. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили мужчин в районную больницу. Один пострадавший с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации, врачи оказывают ему помощь. У второго мужчины ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма.&quot;В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась&quot;, — добавил Гладков.В одном многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, также пострадали несколько автомобилей и стоящий рядом магазин. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
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грайворон, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Грайворон, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ

Гладков: в Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ

© Фото очевидцаПоследствия удара ВСУ в Грайвороне
Последствия удара ВСУ в Грайвороне
© Фото очевидца
Последствия удара ВСУ в Грайвороне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. При обстреле белгородского Грайворона погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель", — уточнил он.

Мужчина умер на месте от полученных ран до приезда скорой помощи. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.
Еще три мирных жителя получили ранения.
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Двое из них пострадали при атаке дрона по центру города. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили мужчин в районную больницу. Один пострадавший с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации, врачи оказывают ему помощь. У второго мужчины ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма.
«

"В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась", — добавил Гладков.

В одном многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, также пострадали несколько автомобилей и стоящий рядом магазин. Информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеГрайворонВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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