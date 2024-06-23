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Вице-канцлер ФРГ выступил с дерзким требованием к Китаю из-за России - РИА Новости, 23.06.2024
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12:46 23.06.2024 (обновлено: 15:40 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/germaniya-1954839682.html
Вице-канцлер ФРГ выступил с дерзким требованием к Китаю из-за России
Вице-канцлер ФРГ выступил с дерзким требованием к Китаю из-за России - РИА Новости, 23.06.2024
Вице-канцлер ФРГ выступил с дерзким требованием к Китаю из-за России
Китай должен прекратить поставку товаров в Россию, заявил во время пресс-конференции в Шанхае вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, чьи слова... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:46
2024-06-23T15:40
китай
россия
шанхай
роберт хабек
ли цян
welt
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Китай должен прекратить поставку товаров в Россию, заявил во время пресс-конференции в Шанхае вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, чьи слова приводит Financial Times."Я посмотрел на данные по торговле и увидел, что торговля Китая с Россией в прошлом году выросла более чем на 40 процентов. &lt;…&gt; Это должно прекратиться", — потребовал он.Хабек также подчеркнул, что надеется на скорые переговоры между Брюсселем и Пекином, говорится в публикации. Кроме того, он заверил, что тарифы Евросоюза в размере 38 процентов на китайские электромобили не являются наказанием.Накануне немецкое издание Welt сообщало, что Хабек в рамках поездки в Китай рассчитывал на встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, однако она не состоится по неизвестным для него причинам.Отношения западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, несмотря на специальную военную операцию на Украине, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.
https://ria.ru/20240622/aviabomba-1954713146.html
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китай, россия, шанхай, роберт хабек, ли цян, welt
Китай, Россия, Шанхай, Роберт Хабек, Ли Цян, Welt
Вице-канцлер ФРГ выступил с дерзким требованием к Китаю из-за России

Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал Китай остановить экспорт в Россию

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Китай должен прекратить поставку товаров в Россию, заявил во время пресс-конференции в Шанхае вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, чьи слова приводит Financial Times.
"Я посмотрел на данные по торговле и увидел, что торговля Китая с Россией в прошлом году выросла более чем на 40 процентов. <…> Это должно прекратиться", — потребовал он.
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Хабек также подчеркнул, что надеется на скорые переговоры между Брюсселем и Пекином, говорится в публикации. Кроме того, он заверил, что тарифы Евросоюза в размере 38 процентов на китайские электромобили не являются наказанием.
Накануне немецкое издание Welt сообщало, что Хабек в рамках поездки в Китай рассчитывал на встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, однако она не состоится по неизвестным для него причинам.
Отношения западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, несмотря на специальную военную операцию на Украине, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.
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