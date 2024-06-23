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Министр обороны Израиля вылетел в Вашингтон - РИА Новости, 23.06.2024
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11:14 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/galant-1954828393.html
Министр обороны Израиля вылетел в Вашингтон
Министр обороны Израиля вылетел в Вашингтон - РИА Новости, 23.06.2024
Министр обороны Израиля вылетел в Вашингтон
Министр обороны Израиля Йоав Галант вылетел в Вашингтон для обсуждения с американскими высшими должностными лицами дальнейшие шаги в секторе Газа и на ливанском РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:14
2024-06-23T11:14
в мире
израиль
ливан
вашингтон (штат)
ллойд остин
энтони блинкен
исраэль кац
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант вылетел в Вашингтон для обсуждения с американскими высшими должностными лицами дальнейшие шаги в секторе Газа и на ливанском фронте в свете эскалации ситуации на северной границе, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Израиля. "Вчера вечером (воскресенье - ред.) министр обороны Йоав Галант отправился с официальным визитом в Вашингтон по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. В ходе визита министр Галант планирует встретиться со своим коллегой министром Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными должностными лицами США", - говорится в сообщении. Отмечается, что на этих встречах будут среди прочего обсуждаться действия, необходимые для достижения целей войны против радикального палестинского движения ХАМАС, усилия по возвращению израильских заложников из сектора Газа, и меры, необходимые для достижения региональной стабильности. "Во время этих встреч я планирую обсудить события на южном и северном фронтах, в Газе и Ливане. Эти обсуждения особенно важны и значимы в настоящее время. Мы готовы к любым действиям, которые могут потребоваться в Газе, Ливане и в дополнительных районах", - заявил Галант перед вылетом в Вашингтон, слова которого распространила его пресс-служба. По словам министра, отдельное внимание в ходе обсуждений будет уделено переходу к следующей фазе в секторе Газа, которая означает окончание активных боевых действий в палестинском анклаве. Галант подчеркнул, что США являются самым важным и ключевым союзником Израиля, отметив, что связи между странами "в настоящее время, возможно, имеют более решающее значение, чем когда-либо". В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения, по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движения "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане.
https://ria.ru/20240109/izrail-1920213268.html
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в мире, израиль, ливан, вашингтон (штат), ллойд остин, энтони блинкен, исраэль кац, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Исраэль Кац, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Израиля вылетел в Вашингтон

Министр обороны Израиля Галант вылетел в Вашингтон с официальным визитом

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант вылетел в Вашингтон для обсуждения с американскими высшими должностными лицами дальнейшие шаги в секторе Газа и на ливанском фронте в свете эскалации ситуации на северной границе, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Израиля.
"Вчера вечером (воскресенье - ред.) министр обороны Йоав Галант отправился с официальным визитом в Вашингтон по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. В ходе визита министр Галант планирует встретиться со своим коллегой министром Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными должностными лицами США", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на этих встречах будут среди прочего обсуждаться действия, необходимые для достижения целей войны против радикального палестинского движения ХАМАС, усилия по возвращению израильских заложников из сектора Газа, и меры, необходимые для достижения региональной стабильности.
"Во время этих встреч я планирую обсудить события на южном и северном фронтах, в Газе и Ливане. Эти обсуждения особенно важны и значимы в настоящее время. Мы готовы к любым действиям, которые могут потребоваться в Газе, Ливане и в дополнительных районах", - заявил Галант перед вылетом в Вашингтон, слова которого распространила его пресс-служба.
По словам министра, отдельное внимание в ходе обсуждений будет уделено переходу к следующей фазе в секторе Газа, которая означает окончание активных боевых действий в палестинском анклаве.
Галант подчеркнул, что США являются самым важным и ключевым союзником Израиля, отметив, что связи между странами "в настоящее время, возможно, имеют более решающее значение, чем когда-либо".
В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения, по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движения "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане.
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В миреИзраильЛиванВашингтон (штат)Ллойд ОстинЭнтони БлинкенИсраэль КацХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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