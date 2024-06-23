Министр обороны Израиля вылетел в Вашингтон
Министр обороны Израиля Галант вылетел в Вашингтон с официальным визитом
© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант вылетел в Вашингтон для обсуждения с американскими высшими должностными лицами дальнейшие шаги в секторе Газа и на ливанском фронте в свете эскалации ситуации на северной границе, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Израиля.
"Вчера вечером (воскресенье - ред.) министр обороны Йоав Галант отправился с официальным визитом в Вашингтон по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. В ходе визита министр Галант планирует встретиться со своим коллегой министром Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными должностными лицами США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этих встречах будут среди прочего обсуждаться действия, необходимые для достижения целей войны против радикального палестинского движения ХАМАС, усилия по возвращению израильских заложников из сектора Газа, и меры, необходимые для достижения региональной стабильности.
"Во время этих встреч я планирую обсудить события на южном и северном фронтах, в Газе и Ливане. Эти обсуждения особенно важны и значимы в настоящее время. Мы готовы к любым действиям, которые могут потребоваться в Газе, Ливане и в дополнительных районах", - заявил Галант перед вылетом в Вашингтон, слова которого распространила его пресс-служба.
По словам министра, отдельное внимание в ходе обсуждений будет уделено переходу к следующей фазе в секторе Газа, которая означает окончание активных боевых действий в палестинском анклаве.
Галант подчеркнул, что США являются самым важным и ключевым союзником Израиля, отметив, что связи между странами "в настоящее время, возможно, имеют более решающее значение, чем когда-либо".
В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения, по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движения "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане.