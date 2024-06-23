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Глава МИД Чехии призвал принимать страны-кандидаты в ЕС поочередно - РИА Новости, 23.06.2024
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04:18 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/evrosoyuz-1954807817.html
Глава МИД Чехии призвал принимать страны-кандидаты в ЕС поочередно
Глава МИД Чехии призвал принимать страны-кандидаты в ЕС поочередно - РИА Новости, 23.06.2024
Глава МИД Чехии призвал принимать страны-кандидаты в ЕС поочередно
Страны-кандидаты должны приниматься в состав Евросоюза поочередно, а не группами, иначе "страдают" более подготовленные новички, заявил в субботу в интервью... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T04:18
2024-06-23T04:18
в мире
украина
чехия
киев
ян липавский
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ПРАГА, 23 июн – РИА Новости. Страны-кандидаты должны приниматься в состав Евросоюза поочередно, а не группами, иначе "страдают" более подготовленные новички, заявил в субботу в интервью агентству АРА глава чешского МИД Ян Липавский. "Страны-кандидаты должны приниматься в состав Евросоюза поочередно, а не группами. Липавский высказался за "модель регаты", то есть соревнование кандидатов на вступление в ЕС с точки зрения реализации необходимых реформ. По его словам, совместное присоединение к ЕС сразу нескольких стран "сдержит (развитие) более подготовленных кандидатов", - приводит агентство слова главы чешской дипломатии. Адаптация к правилам ЕС и реформы – это два "параллельных процесса", подчеркнул Липавский. "Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования", - добавил министр. При этом Липавский полагает, что Украина представляет собой особый случай, поскольку на ее территории происходят военные действия. Украинцы выбрали демократию и "европейский образ жизни", а потому заслуживают всяческой поддержки со стороны стран ЕС, подчеркнул Липавский. Он также напомнил, что Чехия активно помогает Киеву поставками оружия и гуманитарных грузов. Чехия также приняла полмиллиона украинских беженцев, в пересчете на количество собственного населения это самый большой показатель в ЕС. В пятницу страны-члены ЕС официально утвердили рамки для предметного начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Липавский также полагает, что одним из приоритетов ЕС на ближайшее будущее должно быть расширение сообщества за счет стран Западных Балкан.
https://radiosputnik.ru/20240618/evrokomissiya-1953581224.html
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в мире, украина, чехия, киев, ян липавский, евросоюз
В мире, Украина, Чехия, Киев, Ян Липавский, Евросоюз
Глава МИД Чехии призвал принимать страны-кандидаты в ЕС поочередно

Глава МИД Чехии Липавский: страны-кандидаты должны приниматься в ЕС поочередно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПРАГА, 23 июн – РИА Новости. Страны-кандидаты должны приниматься в состав Евросоюза поочередно, а не группами, иначе "страдают" более подготовленные новички, заявил в субботу в интервью агентству АРА глава чешского МИД Ян Липавский.
"Страны-кандидаты должны приниматься в состав Евросоюза поочередно, а не группами. Липавский высказался за "модель регаты", то есть соревнование кандидатов на вступление в ЕС с точки зрения реализации необходимых реформ. По его словам, совместное присоединение к ЕС сразу нескольких стран "сдержит (развитие) более подготовленных кандидатов", - приводит агентство слова главы чешской дипломатии.
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Адаптация к правилам ЕС и реформы – это два "параллельных процесса", подчеркнул Липавский. "Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования", - добавил министр.
При этом Липавский полагает, что Украина представляет собой особый случай, поскольку на ее территории происходят военные действия. Украинцы выбрали демократию и "европейский образ жизни", а потому заслуживают всяческой поддержки со стороны стран ЕС, подчеркнул Липавский. Он также напомнил, что Чехия активно помогает Киеву поставками оружия и гуманитарных грузов. Чехия также приняла полмиллиона украинских беженцев, в пересчете на количество собственного населения это самый большой показатель в ЕС.
В пятницу страны-члены ЕС официально утвердили рамки для предметного начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Липавский также полагает, что одним из приоритетов ЕС на ближайшее будущее должно быть расширение сообщества за счет стран Западных Балкан.
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