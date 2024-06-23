Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве на участке земли в районе Зябликово построят около 27 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 263 миллионов рублей. В результате будет создано примерно 660 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
По словам заммэра, редевелопменту подлежит неэффективно используемый участок площадью 1,43 гектара, который находится на Ясеневой улице.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что на площадке возведут объекты бытового обслуживания, там смогут открыться офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Кроме того, на территории планируют построить гостиницу на 120 номеров, отметил он, добавив, что проект также предусматривает благоустройство участка и строительство улично-дорожной сети.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.