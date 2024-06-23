Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/efimov-1954756823.html
Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ
Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ - РИА Новости, 23.06.2024
Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ
В Москве на участке земли в районе Зябликово построят около 27 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости в рамках программы комплексного развития РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:07
2024-06-23T12:07
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952077513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_346efc49d7a0f507ab91031c8e94f327.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве на участке земли в районе Зябликово построят около 27 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.&quot;Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 263 миллионов рублей. В результате будет создано примерно 660 рабочих мест&quot;, – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По словам заммэра, редевелопменту подлежит неэффективно используемый участок площадью 1,43 гектара, который находится на Ясеневой улице.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что на площадке возведут объекты бытового обслуживания, там смогут открыться офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Кроме того, на территории планируют построить гостиницу на 120 номеров, отметил он, добавив, что проект также предусматривает благоустройство участка и строительство улично-дорожной сети.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
https://ria.ru/20240621/efimov-1954406468.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952077513_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_8ac64f90f28cb9b7d8dc8414379fc950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве на участке земли в районе Зябликово построят около 27 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«

"Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 263 миллионов рублей. В результате будет создано примерно 660 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

По словам заммэра, редевелопменту подлежит неэффективно используемый участок площадью 1,43 гектара, который находится на Ясеневой улице.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что на площадке возведут объекты бытового обслуживания, там смогут открыться офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Кроме того, на территории планируют построить гостиницу на 120 номеров, отметил он, добавив, что проект также предусматривает благоустройство участка и строительство улично-дорожной сети.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ
21 июня, 14:05
 
ЭкономикаМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала