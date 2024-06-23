https://ria.ru/20240623/efimov-1954756823.html

Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ

Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ - РИА Новости, 23.06.2024

Ефимов: в Москве реорганизуют участок в Зябликове по проекту КРТ

В Москве на участке земли в районе Зябликово построят около 27 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости в рамках программы комплексного развития РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:07

2024-06-23T12:07

2024-06-23T12:07

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве на участке земли в районе Зябликово построят около 27 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 263 миллионов рублей. В результате будет создано примерно 660 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По словам заммэра, редевелопменту подлежит неэффективно используемый участок площадью 1,43 гектара, который находится на Ясеневой улице.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что на площадке возведут объекты бытового обслуживания, там смогут открыться офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Кроме того, на территории планируют построить гостиницу на 120 номеров, отметил он, добавив, что проект также предусматривает благоустройство участка и строительство улично-дорожной сети.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

https://ria.ru/20240621/efimov-1954406468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы