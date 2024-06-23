https://ria.ru/20240623/dtp-1954829461.html
На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса
На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса - РИА Новости, 23.06.2024
На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса
ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:25
2024-06-23T11:25
2024-06-23T11:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута. По предварительной информации, водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в районе Лухмановской улицы движение без затруднений.
https://ria.ru/20240620/mvd-1954309493.html
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РИА Новости
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происшествия, москва
На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса
На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса, никто не пострадал