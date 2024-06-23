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На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса - РИА Новости, 23.06.2024
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11:25 23.06.2024
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На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса
На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса - РИА Новости, 23.06.2024
На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса
ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:25
2024-06-23T11:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута. По предварительной информации, водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в районе Лухмановской улицы движение без затруднений.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса

На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса, никто не пострадал

© АГН "Москва" / Мобильный репортерНа месте ДТП с участием электробуса
На месте ДТП с участием электробуса - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
На месте ДТП с участием электробуса
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута. По предварительной информации, водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в районе Лухмановской улицы движение без затруднений.
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