https://ria.ru/20240623/dtp-1954829461.html

На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса

На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса - РИА Новости, 23.06.2024

На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса

ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:25

2024-06-23T11:25

2024-06-23T11:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ДТП с участием электробуса произошло на востоке Москвы, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута. По предварительной информации, водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в районе Лухмановской улицы движение без затруднений.

https://ria.ru/20240620/mvd-1954309493.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва