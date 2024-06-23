https://ria.ru/20240623/derbent-1954899804.html

На место ЧП в Дербенте выехали следователи

На место ЧП в Дербенте выехали следователи - РИА Новости, 23.06.2024

На место ЧП в Дербенте выехали следователи

На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:30

2024-06-23T19:30

2024-06-23T20:17

происшествия

дербент

россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, сообщает СУСК региона. По информации МВД Дагестана, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. "На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, криминалисты и руководство СУСК РФ по РД", — сообщает Telegram-канал следственного комитета республики.

https://ria.ru/20240307/napadenie-1931723099.html

дербент

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дербент, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале