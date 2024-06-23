https://ria.ru/20240623/derbent-1954899804.html
На место ЧП в Дербенте выехали следователи
На место ЧП в Дербенте выехали следователи - РИА Новости, 23.06.2024
На место ЧП в Дербенте выехали следователи
На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:30
2024-06-23T19:30
2024-06-23T20:17
происшествия
дербент
россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954896688_0:29:1068:630_1920x0_80_0_0_b9515a225d4eca7794506fd8a837d17b.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, сообщает СУСК региона. По информации МВД Дагестана, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. "На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, криминалисты и руководство СУСК РФ по РД", — сообщает Telegram-канал следственного комитета республики.
https://ria.ru/20240307/napadenie-1931723099.html
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954896688_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_a09a033a962d05c9aa52ada9b5879e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Дербент, Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
На место ЧП в Дербенте выехали следователи
На место обстрела синагоги и церкви в Дербенте выехали следователи