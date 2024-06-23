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СК завел дела заведены из-за вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 23.06.2024
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20:04 23.06.2024 (обновлено: 20:44 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/dela-1954907642.html
СК завел дела заведены из-за вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале
СК завел дела заведены из-за вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 23.06.2024
СК завел дела заведены из-за вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале
СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт" в связи с вооруженными нападениями в Дербенте и Махачкале, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:04
2024-06-23T20:44
происшествия
россия
дербент
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт" в связи с вооруженными нападениями в Дербенте и Махачкале, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", - говорится в сообщении СК.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.
https://ria.ru/20240623/vlasti-1954896415.html
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происшествия, россия, дербент, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Россия, Дербент, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
СК завел дела заведены из-за вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале

СК возбудил дела по статье "Теракт" в связи с нападениями в Дербенте и Махачкале

Террористы, напавшие на сотрудников полиции в Дагестане. Кадр видео очевидца
Террористы, напавшие на сотрудников полиции в Дагестане. Кадр видео очевидца
Террористы, напавшие на сотрудников полиции в Дагестане. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт" в связи с вооруженными нападениями в Дербенте и Махачкале, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
«
"Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", - говорится в сообщении СК.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.
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ПроисшествияРоссияДербентМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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