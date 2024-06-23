https://ria.ru/20240623/dagestan-1954912826.html

В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов

В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 23.06.2024

В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов

Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:34

2024-06-23T20:34

2024-06-23T20:34

происшествия

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона. "В общей сложности в Махачкале и Дербенте, по данным на эту минуту, убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены", – сказала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954896887.html

махачкала

дербент

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале