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В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 23.06.2024
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20:34 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954912826.html
В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов
В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 23.06.2024
В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов
Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:34
2024-06-23T20:34
происшествия
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона. "В общей сложности в Махачкале и Дербенте, по данным на эту минуту, убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены", – сказала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954896887.html
махачкала
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происшествия, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов

МВД: в Дагестане шесть сотрудников правоохранительных органов убиты, 12 ранены

© РИА НовостиНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
© РИА Новости
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона.
"В общей сложности в Махачкале и Дербенте, по данным на эту минуту, убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены", – сказала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
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