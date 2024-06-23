https://ria.ru/20240623/dagestan-1954912826.html
В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов
В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 23.06.2024
В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов
Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:34
2024-06-23T20:34
2024-06-23T20:34
происшествия
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона. "В общей сложности в Махачкале и Дербенте, по данным на эту минуту, убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены", – сказала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954896887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане убили шесть сотрудников правоохранительных органов
МВД: в Дагестане шесть сотрудников правоохранительных органов убиты, 12 ранены