https://ria.ru/20240623/dagestan-1954900620.html

Глава Дагестана призвал людей сохранять спокойствие

Глава Дагестана призвал людей сохранять спокойствие - РИА Новости, 23.06.2024

Глава Дагестана призвал людей сохранять спокойствие

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал всех сохранять спокойствие, пообещал дать подробную информацию о ЧП в республике позже. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:33

2024-06-23T19:33

2024-06-23T20:45

дербент

махачкала

происшествия

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал всех сохранять спокойствие, пообещал дать подробную информацию о ЧП в республике позже."Паника и страх - то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже", — написал Меликов в Telegram-канале.Он заявил, что в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации."Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие", — сообщил Меликов.

https://ria.ru/20240623/napadenie-1954901585.html

дербент

махачкала

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дербент, махачкала, происшествия, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале