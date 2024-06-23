https://ria.ru/20240623/dagestan-1954900620.html
Глава Дагестана призвал людей сохранять спокойствие
Глава Дагестана призвал людей сохранять спокойствие - РИА Новости, 23.06.2024
Глава Дагестана призвал людей сохранять спокойствие
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал всех сохранять спокойствие, пообещал дать подробную информацию о ЧП в республике позже. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:33
2024-06-23T19:33
2024-06-23T20:45
дербент
махачкала
происшествия
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал всех сохранять спокойствие, пообещал дать подробную информацию о ЧП в республике позже."Паника и страх - то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже", — написал Меликов в Telegram-канале.Он заявил, что в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации."Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие", — сообщил Меликов.
https://ria.ru/20240623/napadenie-1954901585.html
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дербент, махачкала, происшествия, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Махачкала, Происшествия, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Глава Дагестана призвал людей сохранять спокойствие
Меликов призвал сохранять спокойствие, подробная информация о ЧП будет позже