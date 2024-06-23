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В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией
В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией - РИА Новости, 23.06.2024
В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией
Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир внутри России, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:29
2024-06-23T20:29
2024-06-23T20:29
россия
дербент
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир внутри России, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. "Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир и согласие внутри России", - написал Чернышов в своём Telegram-канале. По информации МВД Дагестана, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Он добавил, что "мотивы и цель понятны" - это бесчеловечный теракт.
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россия, дербент, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Россия, Дербент, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией
Чернышов: нападение на синагогу — попытка дестабилизировать межнациональный мир