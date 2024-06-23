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В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией - РИА Новости, 23.06.2024
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20:29 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/chernyshov-1954911247.html
В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией
В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией - РИА Новости, 23.06.2024
В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией
Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир внутри России, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:29
2024-06-23T20:29
россия
дербент
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир внутри России, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. "Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир и согласие внутри России", - написал Чернышов в своём Telegram-канале. По информации МВД Дагестана, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Он добавил, что "мотивы и цель понятны" - это бесчеловечный теракт.
https://ria.ru/20240623/dela-1954907642.html
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россия, дербент, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Россия, Дербент, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией

Чернышов: нападение на синагогу — попытка дестабилизировать межнациональный мир

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир внутри России, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
«
"Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир и согласие внутри России", - написал Чернышов в своём Telegram-канале.
По информации МВД Дагестана, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте.
Он добавил, что "мотивы и цель понятны" - это бесчеловечный теракт.
Террористы, напавшие на сотрудников полиции в Дагестане. Кадр видео очевидца
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Вчера, 20:04
 
РоссияДербентБорис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПРВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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