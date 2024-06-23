https://ria.ru/20240623/chernyshov-1954911247.html

В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией

В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией - РИА Новости, 23.06.2024

В Госдуме назвали нападение на храм и синагогу дестабилизацией

Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир внутри России, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:29

2024-06-23T20:29

2024-06-23T20:29

россия

дербент

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир внутри России, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. "Нападение на храм и синагогу - это попытка дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир и согласие внутри России", - написал Чернышов в своём Telegram-канале. По информации МВД Дагестана, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Он добавил, что "мотивы и цель понятны" - это бесчеловечный теракт.

https://ria.ru/20240623/dela-1954907642.html

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россия, дербент, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, вооруженные нападения в дербенте и махачкале