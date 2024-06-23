СМИ: в ФРГ уже год не могут объяснить, как применять новый ударный БПЛА
Bild: в ФРГ уже год не могут объяснить, как применять свой ударный БПЛА Heron TP
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство обороны Германии уже год не может объяснить, как оно намерено использовать свой новый ударный беспилотник израильского производства Heron TP, сообщило издание Bild.
Как уточняется, Берлин заказал дроны в апреле 2022 года, вскоре после начала российской специальной военной операции на Украине. В июле 2023-го ФРГ договорилась о поставках высокоточных боеприпасов, однако их доставка задерживается из-за начала войны Израиля с ХАМАС. В мае этого года Heron TP совершил свой первый полет в воздушном пространстве Германии.
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Как сообщает Bild, бюджетный комитет бундестага выдвинул Министерству обороны условие — перед началом использования беспилотника парламентариям надо представить правила его эксплуатации. Их, в свою очередь, должны утвердить комитеты по международным делам и обороне.
В июне 2023 года депутат и эксперт по вопросам обороны от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенс направил по этому поводу запрос в Министерство обороны и получил следующий ответ: "Принципы эксплуатации в настоящее время согласовываются ведомством". Спустя практически год, 30 мая, в ведомстве дали очень схожий ответ: "Проект принципов эксплуатации в настоящее время вынесен на голосование в министерстве". В Министерстве обороны затруднились сказать, когда документ представят депутатам.
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"Говоря простым языком: у бундесвера есть боевой дрон, но стрелять им не разрешается", — резюмирует Bild.
В апреле Bild писал, что министр обороны Германии Борис Писториус терпит неудачу в борьбе с бюрократией в собственном ведомстве: процедуры по отмене излишних правил осуществляются слишком медленно и не приводят к достаточным результатам.
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