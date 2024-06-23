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СМИ: в ФРГ уже год не могут объяснить, как применять новый ударный БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024
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15:25 23.06.2024 (обновлено: 16:17 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/bpla-1954863896.html
СМИ: в ФРГ уже год не могут объяснить, как применять новый ударный БПЛА
СМИ: в ФРГ уже год не могут объяснить, как применять новый ударный БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ: в ФРГ уже год не могут объяснить, как применять новый ударный БПЛА
Министерство обороны Германии уже год не может объяснить, как оно намерено использовать свой новый ударный беспилотник израильского производства Heron TP,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:25
2024-06-23T16:17
в мире
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борис писториус
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство обороны Германии уже год не может объяснить, как оно намерено использовать свой новый ударный беспилотник израильского производства Heron TP, сообщило издание Bild. Как уточняется, Берлин заказал дроны в апреле 2022 года, вскоре после начала российской специальной военной операции на Украине. В июле 2023-го ФРГ договорилась о поставках высокоточных боеприпасов, однако их доставка задерживается из-за начала войны Израиля с ХАМАС. В мае этого года Heron TP совершил свой первый полет в воздушном пространстве Германии. Как сообщает Bild, бюджетный комитет бундестага выдвинул Министерству обороны условие — перед началом использования беспилотника парламентариям надо представить правила его эксплуатации. Их, в свою очередь, должны утвердить комитеты по международным делам и обороне. В июне 2023 года депутат и эксперт по вопросам обороны от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенс направил по этому поводу запрос в Министерство обороны и получил следующий ответ: "Принципы эксплуатации в настоящее время согласовываются ведомством". Спустя практически год, 30 мая, в ведомстве дали очень схожий ответ: "Проект принципов эксплуатации в настоящее время вынесен на голосование в министерстве". В Министерстве обороны затруднились сказать, когда документ представят депутатам. "Говоря простым языком: у бундесвера есть боевой дрон, но стрелять им не разрешается", — резюмирует Bild. В апреле Bild писал, что министр обороны Германии Борис Писториус терпит неудачу в борьбе с бюрократией в собственном ведомстве: процедуры по отмене излишних правил осуществляются слишком медленно и не приводят к достаточным результатам.
https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941113602.html
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в мире, германия, израиль, украина, борис писториус, хамас, хдс/хсс
В мире, Германия, Израиль, Украина, Борис Писториус, ХАМАС, ХДС/ХСС
СМИ: в ФРГ уже год не могут объяснить, как применять новый ударный БПЛА

Bild: в ФРГ уже год не могут объяснить, как применять свой ударный БПЛА Heron TP

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство обороны Германии уже год не может объяснить, как оно намерено использовать свой новый ударный беспилотник израильского производства Heron TP, сообщило издание Bild.
Как уточняется, Берлин заказал дроны в апреле 2022 года, вскоре после начала российской специальной военной операции на Украине. В июле 2023-го ФРГ договорилась о поставках высокоточных боеприпасов, однако их доставка задерживается из-за начала войны Израиля с ХАМАС. В мае этого года Heron TP совершил свой первый полет в воздушном пространстве Германии.
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Как сообщает Bild, бюджетный комитет бундестага выдвинул Министерству обороны условие — перед началом использования беспилотника парламентариям надо представить правила его эксплуатации. Их, в свою очередь, должны утвердить комитеты по международным делам и обороне.
В июне 2023 года депутат и эксперт по вопросам обороны от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенс направил по этому поводу запрос в Министерство обороны и получил следующий ответ: "Принципы эксплуатации в настоящее время согласовываются ведомством". Спустя практически год, 30 мая, в ведомстве дали очень схожий ответ: "Проект принципов эксплуатации в настоящее время вынесен на голосование в министерстве". В Министерстве обороны затруднились сказать, когда документ представят депутатам.
«
"Говоря простым языком: у бундесвера есть боевой дрон, но стрелять им не разрешается", — резюмирует Bild.
В апреле Bild писал, что министр обороны Германии Борис Писториус терпит неудачу в борьбе с бюрократией в собственном ведомстве: процедуры по отмене излишних правил осуществляются слишком медленно и не приводят к достаточным результатам.
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