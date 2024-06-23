https://ria.ru/20240623/boeviki-1954922860.html
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:53
2024-06-23T21:53
2024-06-23T21:53
происшествия
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954894259_0:507:793:953_1920x0_80_0_0_666c47e1eef7d13312bfff833be95078.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану. Ранее было известно о ликвидации двух преступников. "По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954894259_0:433:793:1028_1920x0_80_0_0_44fbc6f47f909c61e92426998fdc4a93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
МВД по Дагестану сообщило, что в Махачкале ликвидировали четырех боевиков