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В Махачкале ликвидировали четырех боевиков - РИА Новости, 23.06.2024
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21:53 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/boeviki-1954922860.html
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:53
2024-06-23T21:53
происшествия
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану. Ранее было известно о ликвидации двух преступников. "По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html
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Наталья Макарова
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происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

МВД по Дагестану сообщило, что в Махачкале ликвидировали четырех боевиков

Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану.
Ранее было известно о ликвидации двух преступников.
"По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
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ПроисшествияМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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