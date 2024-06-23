https://ria.ru/20240623/boeviki-1954922860.html

В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

В Махачкале ликвидировали четырех боевиков - РИА Новости, 23.06.2024

В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:53

2024-06-23T21:53

2024-06-23T21:53

происшествия

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану. Ранее было известно о ликвидации двух преступников. "По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан