https://ria.ru/20240623/boeviki-1954906537.html
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
В Дагестане ликвидировали двух боевиков - РИА Новости, 23.06.2024
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
Двое боевиков ликвидированы в Дагестане, работа силовиков продолжается, сообщает руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:59
2024-06-23T19:59
2024-06-23T20:45
республика дагестан
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Двое боевиков ликвидированы в Дагестане, работа силовиков продолжается, сообщает руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева."Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями", - сообщила Гариева, не уточнив, о каком конкретно городе идет речь.
https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954905456.html
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республика дагестан, происшествия
Республика Дагестан, Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
МВД Дагестана: двое боевиков ликвидированы, работа силовиков продолжается