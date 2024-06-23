https://ria.ru/20240623/boestolknoveniya-1954902846.html

В Махачкале продолжаются боестолкновения

В Махачкале продолжаются боестолкновения - РИА Новости, 23.06.2024

В Махачкале продолжаются боестолкновения

Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале, сообщает руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:42

2024-06-23T19:42

2024-06-23T21:06

махачкала

происшествия

республика дагестан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954906803_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ef7e7c6069cff261e885e4d0659887d.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале, сообщает руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева."Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. Информации по числу погибших и пострадавших среди полицейских и гражданского населения обновленной нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240623/napadenie-1954901585.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места стрельбы в Махачкале Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой. 2024-06-23T19:42 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале