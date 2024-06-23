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В Махачкале продолжаются боестолкновения - РИА Новости, 23.06.2024
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19:42 23.06.2024 (обновлено: 21:06 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/boestolknoveniya-1954902846.html
В Махачкале продолжаются боестолкновения
В Махачкале продолжаются боестолкновения - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале продолжаются боестолкновения
Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале, сообщает руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:42
2024-06-23T21:06
махачкала
происшествия
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале, сообщает руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева."Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. Информации по числу погибших и пострадавших среди полицейских и гражданского населения обновленной нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240623/napadenie-1954901585.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Кадры с места стрельбы в Махачкале
Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Происшествия, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Махачкале продолжаются боестолкновения

В Махачкале на улице Магомедгаджиева продолжаются боестолкновения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале, сообщает руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева.
"Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. Информации по числу погибших и пострадавших среди полицейских и гражданского населения обновленной нет", - говорится в сообщении.
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МахачкалаПроисшествияРеспублика ДагестанВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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