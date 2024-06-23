https://ria.ru/20240623/boestolknovenie-1954926133.html

В Махачкале продолжается бой с боевиками

В Махачкале продолжается бой с боевиками - РИА Новости, 23.06.2024

В Махачкале продолжается бой с боевиками

Боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Махачкале на улице Магомедтагирова, на данный момент ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:19

2024-06-23T22:19

2024-06-23T22:19

происшествия

махачкала

россия

дербент

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954894216_0:517:805:970_1920x0_80_0_0_04b833d26c4b229c3077e55d67cd375c.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Махачкале на улице Магомедтагирова, на данный момент ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по Дагестану. "На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками. На данный момент ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева. В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".

https://ria.ru/20240623/obstrel-1954924073.html

махачкала

россия

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, дербент, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале