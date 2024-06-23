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В Махачкале продолжается бой с боевиками - РИА Новости, 23.06.2024
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22:19 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/boestolknovenie-1954926133.html
В Махачкале продолжается бой с боевиками
В Махачкале продолжается бой с боевиками - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале продолжается бой с боевиками
Боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Махачкале на улице Магомедтагирова, на данный момент ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:19
2024-06-23T22:19
происшествия
махачкала
россия
дербент
национальный антитеррористический комитет рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Махачкале на улице Магомедтагирова, на данный момент ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по Дагестану. "На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками. На данный момент ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева. В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954924073.html
махачкала
россия
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происшествия, махачкала, россия, дербент, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Дербент, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Махачкале продолжается бой с боевиками

МВД: в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками

Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Махачкале на улице Магомедтагирова, на данный момент ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по Дагестану.
«
"На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками. На данный момент ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".
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ПроисшествияМахачкалаРоссияДербентНациональный антитеррористический комитет РФВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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