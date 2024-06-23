https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954811714.html

В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА

В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024

В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 30 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T07:30

2024-06-23T07:30

2024-06-23T08:34

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 30 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области", — написал он.Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены.Противник использовал БПЛА самолетного типа.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.

https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html

https://ria.ru/20240603/azarov-1950101380.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз