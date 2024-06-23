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В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 23.06.2024 (обновлено: 05:08 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954806643.html
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
Российская ПВО сбила ещё два украинских дрона над Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T03:12
2024-06-23T05:08
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
суражский район
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская ПВО сбила ещё два украинских дрона над Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз.По данным губернатора, за ночь воскресенья ПВО уничтожила 23 беспилотника над Брянской областью."Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954787408.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район, Россия
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

Губернатор Богомаз: ПВО сбили над Брянской областью еще два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская ПВО сбила ещё два украинских дрона над Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По данным губернатора, за ночь воскресенья ПВО уничтожила 23 беспилотника над Брянской областью.
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа
Вчера, 21:12
"Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своём Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазСуражский районРоссия
 
 
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