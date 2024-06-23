https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954806643.html

В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024

В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

Российская ПВО сбила ещё два украинских дрона над Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T03:12

2024-06-23T03:12

2024-06-23T05:08

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

суражский район

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская ПВО сбила ещё два украинских дрона над Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз.По данным губернатора, за ночь воскресенья ПВО уничтожила 23 беспилотника над Брянской областью."Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954787408.html

брянская область

суражский район

россия

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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия