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Над Смоленском и Ярцево отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 23.06.2024 (обновлено: 03:22 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954806522.html
Над Смоленском и Ярцево отразили атаку беспилотников
Над Смоленском и Ярцево отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024
Над Смоленском и Ярцево отразили атаку беспилотников
Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Смоленском и Ярцево, при падении обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T03:08
2024-06-23T03:22
специальная военная операция на украине
смоленск
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Смоленском и Ярцево, при падении обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.&quot;Над Смоленском и Ярцево сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет&quot;, — написал он в своем Telegram-канале.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
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смоленск, василий анохин, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Смоленск, Василий Анохин, Смоленская область
Над Смоленском и Ярцево отразили атаку беспилотников

Губернатор Анохин: над Смоленском и Ярцево отражена атака БПЛА ВСУ

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Смоленском и Ярцево, при падении обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«

"Над Смоленском и Ярцево сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет", — написал он в своем Telegram-канале.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленскВасилий АнохинСмоленская область
 
 
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