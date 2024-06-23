https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954806522.html

Над Смоленском и Ярцево отразили атаку беспилотников

Над Смоленском и Ярцево отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024

Над Смоленском и Ярцево отразили атаку беспилотников

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Смоленском и Ярцево, при падении обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T03:08

2024-06-23T03:08

2024-06-23T03:22

специальная военная операция на украине

смоленск

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Смоленском и Ярцево, при падении обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин."Над Смоленском и Ярцево сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет", — написал он в своем Telegram-канале.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.

https://ria.ru/20240608/pmef-1951648062.html

смоленск

смоленская область

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смоленск, василий анохин, смоленская область