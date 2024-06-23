https://ria.ru/20240623/bayden-1954810334.html

СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом

СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом - РИА Новости, 23.06.2024

СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T06:36

2024-06-23T06:36

2024-06-23T15:35

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники.По ее словам, Байден "засел" в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой ближайших советников. Источник из окружения президента сообщил Ван, что подготовка главы Белого дома к дебатам состоит из двух основных частей.Первый этап посвящен изучению материалов и необходимой информации, проработке тезисов."Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение этого (тезисов. — Прим. ред.) в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе", — рассказала корреспондент.В окружении Байдена считают, что Трамп на этих дебатах будет "более дисциплинированной версией самого себя", однако президент готовится "ко всем возможным сценариям", добавила Ван.Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240617/bayden-1953408734.html

https://ria.ru/20240621/tramp-1954552327.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024