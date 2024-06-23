Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 23.06.2024 (обновлено: 15:35 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/bayden-1954810334.html
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом
Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T06:36
2024-06-23T15:35
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138168_0:107:3139:1873_1920x0_80_0_0_62390e2113fa943e374107564c49a7ba.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники.По ее словам, Байден "засел" в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой ближайших советников. Источник из окружения президента сообщил Ван, что подготовка главы Белого дома к дебатам состоит из двух основных частей.Первый этап посвящен изучению материалов и необходимой информации, проработке тезисов."Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение этого (тезисов. — Прим. ред.) в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе", — рассказала корреспондент.В окружении Байдена считают, что Трамп на этих дебатах будет "более дисциплинированной версией самого себя", однако президент готовится "ко всем возможным сценариям", добавила Ван.Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240617/bayden-1953408734.html
https://ria.ru/20240621/tramp-1954552327.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138168_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_2481bc15293740dfa137dfb09cb86de9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом

ABC: Байден тренируется стоять 90 минут на ногах, готовясь к дебатам с Трампом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники.
По ее словам, Байден "засел" в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой ближайших советников. Источник из окружения президента сообщил Ван, что подготовка главы Белого дома к дебатам состоит из двух основных частей.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Штаб Байдена в предвыборной программе назвал Трампа преступником
17 июня, 13:48
Первый этап посвящен изучению материалов и необходимой информации, проработке тезисов.
"Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение этого (тезисов. — Прим. ред.) в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе", — рассказала корреспондент.
В окружении Байдена считают, что Трамп на этих дебатах будет "более дисциплинированной версией самого себя", однако президент готовится "ко всем возможным сценариям", добавила Ван.
Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Трамп опережает Байдена в шести из семи колеблющихся штатов, показал опрос
21 июня, 15:58
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала