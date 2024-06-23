https://ria.ru/20240623/bayden-1954810334.html
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом
Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T06:36
2024-06-23T06:36
2024-06-23T15:35
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138168_0:107:3139:1873_1920x0_80_0_0_62390e2113fa943e374107564c49a7ba.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники.По ее словам, Байден "засел" в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой ближайших советников. Источник из окружения президента сообщил Ван, что подготовка главы Белого дома к дебатам состоит из двух основных частей.Первый этап посвящен изучению материалов и необходимой информации, проработке тезисов."Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение этого (тезисов. — Прим. ред.) в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе", — рассказала корреспондент.В окружении Байдена считают, что Трамп на этих дебатах будет "более дисциплинированной версией самого себя", однако президент готовится "ко всем возможным сценариям", добавила Ван.Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240617/bayden-1953408734.html
https://ria.ru/20240621/tramp-1954552327.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138168_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_2481bc15293740dfa137dfb09cb86de9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом
ABC: Байден тренируется стоять 90 минут на ногах, готовясь к дебатам с Трампом
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший корреспондент телеканала ABC
из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники.
По ее словам, Байден "засел" в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой ближайших советников. Источник из окружения президента сообщил Ван, что подготовка главы Белого дома к дебатам состоит из двух основных частей.
Первый этап посвящен изучению материалов и необходимой информации, проработке тезисов.
"Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение этого (тезисов. — Прим. ред.) в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе", — рассказала корреспондент.
В окружении Байдена считают, что Трамп на этих дебатах будет "более дисциплинированной версией самого себя", однако президент готовится "ко всем возможным сценариям", добавила Ван.
Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте
27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.