https://ria.ru/20240623/bandity-1954932264.html

В Дербенте ликвидировали двух бандитов

В Дербенте ликвидировали двух бандитов - РИА Новости, 23.06.2024

В Дербенте ликвидировали двух бандитов

В Дербенте в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:28

2024-06-23T23:28

2024-06-23T23:28

происшествия

дербент

россия

махачкала

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Дербенте в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет. "В городе Дербенте в ходе КТО ликвидировано двое бандитов", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/turisty-1954932040.html

дербент

россия

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дербент, россия, махачкала, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале