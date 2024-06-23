https://ria.ru/20240623/bandity-1954932264.html
В Дербенте ликвидировали двух бандитов
В Дербенте ликвидировали двух бандитов - РИА Новости, 23.06.2024
В Дербенте ликвидировали двух бандитов
В Дербенте в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:28
2024-06-23T23:28
2024-06-23T23:28
происшествия
дербент
россия
махачкала
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Дербенте в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет. "В городе Дербенте в ходе КТО ликвидировано двое бандитов", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240623/turisty-1954932040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, россия, махачкала, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Дербент, Россия, Махачкала, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дербенте ликвидировали двух бандитов
НАК: в Дербенте в ходе контртеррористической операции ликвидированы два бандита