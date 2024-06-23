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В АТОР назвали стоимость путевки в Турцию в июле на двоих - РИА Новости, 23.06.2024
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Туризм
 
07:48 23.06.2024 (обновлено: 07:49 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/ator-1954812932.html
В АТОР назвали стоимость путевки в Турцию в июле на двоих
В АТОР назвали стоимость путевки в Турцию в июле на двоих - РИА Новости, 23.06.2024
В АТОР назвали стоимость путевки в Турцию в июле на двоих
Путевка в Турцию в июле в простой четырехзвездочный отель обойдется туристам из России в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, тогда как тур в хорошую... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T07:48
2024-06-23T07:49
туризм
турция
россия
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Путевка в Турцию в июле в простой четырехзвездочный отель обойдется туристам из России в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, тогда как тур в хорошую пятизвездочную гостиницу - не меньше 315-350 тысяч рублей на двоих, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Туры на 10 ночей с перелетом из Москвы в июле в очень простые турецкие отели уровня "четыре звезды" могут обойтись в среднем в 135-160 тысяч рублей на двоих. В более комфортные "четверки" уже стоят дороже самых дешевых "пятерок": в среднем 220-250 тысяч рублей", - сказал Кобищанов. При этом он отметил, что путевки в отели с пятью звездами с развитой инфраструктурой в июле на двоих стоят от 315-350 тысяч рублей и выше. "В августе более существенный рост цен по сравнению с июлем в основном наблюдается в бюджетном и среднем сегментах", - указал эксперт.
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турция, россия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Турция, Россия, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР назвали стоимость путевки в Турцию в июле на двоих

АТОР: путевка в Турцию на двоих в июле в среднем стоит 135-160 тысяч рублей

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Путевка в Турцию в июле в простой четырехзвездочный отель обойдется туристам из России в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, тогда как тур в хорошую пятизвездочную гостиницу - не меньше 315-350 тысяч рублей на двоих, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
"Туры на 10 ночей с перелетом из Москвы в июле в очень простые турецкие отели уровня "четыре звезды" могут обойтись в среднем в 135-160 тысяч рублей на двоих. В более комфортные "четверки" уже стоят дороже самых дешевых "пятерок": в среднем 220-250 тысяч рублей", - сказал Кобищанов.
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При этом он отметил, что путевки в отели с пятью звездами с развитой инфраструктурой в июле на двоих стоят от 315-350 тысяч рублей и выше. "В августе более существенный рост цен по сравнению с июлем в основном наблюдается в бюджетном и среднем сегментах", - указал эксперт.
 
ТуризмТурцияРоссияМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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